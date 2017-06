Justiça mantém decisão e Prefeitura deve homologar concurso de Quixadá

14:20 · 12.06.2017

O desembargador Francisco de Assis Filgueira Mendes decidiu, na última sexta (9), pela manutenção de liminar concedida em 1ª instância, que determina o Município de Quixadá homologar, no prazo de 30 dias, o concurso público regido pelo edital n° 001/2016.

O magistrado concedeu à Prefeitura de Quixadá apenas a suspensão temporária da multa diária em desfavor do prefeito, José Ilário Marques, na hipótese de descumprimento da decisão.

Acatando os pedidos do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), o magistrado ordenou ainda que, enquanto houver candidato aprovado no referido certame, ainda não nomeado e empossado, o Município de Quixadá deve se abster de realizar novo concurso público e de contratar temporariamente ou nomear para cargos comissionados agentes públicos para o exercício precário, por comissão ou terceirização, de atribuições próprias de servidor de cargo efetivo.

A ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) no dia 27 de abril, através dos promotores de Justiça da Comarca de Quixadá Marcelo Cochrane, Caroline Rodrigues, Gina Cavalcante e Naelson Barros.