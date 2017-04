Instituto do Câncer do Ceará abre inscrições para programa de trainee

07:57 · 06.04.2017

Jovens das áreas de Administração, Economia, Engenharia ou Gestão Hospitalar podem participar do processo seletivo. ( FOTO: Reprodução/Instituto do Câncer do Ceará )

O Instituto do Câncer do Ceará (ICC) abriu inscrições para o seu primeiro programa de trainee com o objetivo de descobrir e revelar jovens potenciais com espírito de liderança, inspirados por desafios e com ousadia para transformar, a fim de desenvolver e formar futuros líderes para áreas estratégicas da entidade, estimulando a visão global da gestão em saúde.

O programa dará oportunidades para o trainee vivenciar experiências que agilizarão o desenvolvimento da sua carreira em um mercado repleto de possibilidades, além de interagir com pessoas de diversas áreas, tendo a oportunidade de gerar impacto direto na melhoria dos serviços do ICC em prol da sociedade.

Para participar, os candidatos devem estar cursando o último ano de faculdade, ou formado até dois anos, nos cursos de Administração, Economia, Engenharia ou Gestão Hospitalar. As inscrições irão até o dia 14 de abril e podem ser feitas pelo querosertraineeicc@icc.org.br. Mais informações no 3288.4459.