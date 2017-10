Inscrições abertas para processo seletivo de estágio do Porto Iracema das Artes

15:28 · 11.10.2017 / atualizado às 16:14

A temporada-piloto a ser produzida pelos alunos terá cinco episódios com 24 minutos de duração cada ( Foto: divulgação )

Estudantes de cinema e audiovisual poderão se increver para o processo seletivo de estágio surpevisionado da escola Porto Iracema das Artes, em parceria com o Curso de Cinema e Audiovisual da Unifor. Ao todo, 60 alunos serão escolhidos para produzir a temporada-piloto da série televisiva Artes de Proa.

As inscrições podem ser efetuadas através do site e seguem desta quarta-feira (11) até o dia 15 de outubro. A temporada-piloto, que será desenvolvida pelos selecionados, terá cinco episódios com 24 minutos de duração cada e abordará o processo de criação dos projetos dos Laboratórios de Criação da escola.

Quem pode

Podem se inscrever no processo seletivo os alunos de cinema e audiovisual da Universidade de Fortaleza (Unifor) e da Universidade Federal do Ceará (UFC), de qualquer semestre; do Porto Iracema das Artes, que tenham passado pelos Cursos Básicos de Audiovisual e/ou pelo Laboratório de Audiovisual até a edição de 2016; da Escola Pública de Audiovisual da Vila das Artes (Eav) e da Casa Amarela Eusélio de Oliveira, com matrícula regular no ano vigente.

Supervisão

Após a seleção, os alunos receberão supervisão de diversos profissionais de cinema de Fortaleza nas etapas de roteiro, direção, produção, fotografia, montagem e finalização de imagem e som.