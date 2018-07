Imparh abre 180 vagas para cursos de Libras e Inglês avançado

18:17 · 09.07.2018 / atualizado às 18:19

O Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh) abriu, nesta segunda-feira (9), 180 vagas para os cursos de Libras (Língua Brasileira de Sinais) e Inglês Avançado. As matrículas podem ser feitas até 17 de agosto.

Os interessados em ingressar em um dos cursos não precisarão fazer provas de seleção. As vagas serão preenchidas por ordem de confirmação presencial das matrículas. Quem desejar se matricular no curso de Inglês avançado deverá ter certificação mínima de 360 horas de estudo da língua inglesa.

Para se inscrever, os interessados devem preencher o formulário eletrônico disponível na área de Educação do Catálogo de Serviços da Prefeitura. Em seguida eles precisarão gerar o boleto, que corresponde a taxa única do semestre, e pagá-lo. O valor é de R$ 200 para o curso de Inglês Avançado e de R$ 300 para Libras.

O boleto deve ser pago e apresentado até o dia 17 de agosto, junto ao comprovante de inscrição, na Gerência de Extensão do Imparh (Av. João Pessoa, 5609, Damas), de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Cursos

O curso de Libras aborda características fundamentais da Língua Brasileira de Sinais para iniciação ao seu aprendizado e ao contato com pessoas surdas e tem carga horária de 60h/a.

Já o curso é Inglês Avançado é voltado para estudantes que desejam dar continuidade aos estudos da língua inglesa, após terem concluído o nível básico do idioma, tendo carga horária de 60h/a, formatado em quatro semestres. Ao final do 4º semestre, o estudante será certificado com 240 h/a.

As turmas possuem vagas limitadas de 30 alunos por sala. O início das aulas está previsto para o mês de agosto. Todas as aulas acontecerão na sede do Imparh.

Turmas ofertadas

Libras

Módulo I: 19h às 21h – Segundas e quartas

Módulo II: 19h às 21h – Terças e Quintas

Módulo II: 8h às 11h40 – Sábados

Inglês Avançado 1

19h às 21h – Segundas e quartas

Inglês Avançado 2

19h às 21h – Terças e Quintas

Inglês Avançado 3

17h às 19h – Terças e Quintas