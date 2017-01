IFCE abre mais de 300 vagas para graduados e transferidos

12:25 · 03.01.2017

As vagas são válidas somente para o campus Fortaleza. ( FOTO: Arquivo )

O campus Fortaleza do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) está com inscrições abertas para graduados e transferidos. São 319 vagas, distribuídas em 13 cursos superiores e 12 técnicos.

O candidato deve fazer sua inscrição de 9 a 20 de janeiro, das 8h às 20h, na recepção do campus de Fortaleza (Avenida Treze de Maio, 2081, Benfica), apresentando a documentação exigida no edital. O resultado da seleção será divulgado no dia 16 de fevereiro. As matrículas ocorrerão no dia 15 de março, para os transferidos, e no dia 16, para os graduados.

O preenchimento das vagas seguirá a seguinte ordem de prioridade: transferência interna, transferência externa e ingresso com diploma de nível superior (graduação) ou técnico.