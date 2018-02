IFCE abre inscrições para cursos técnicos em Jaguaruana

13:06 · 23.02.2018 / atualizado às 13:12

As inscrições vão até o dia 2 de março. Não será cobrada taxa de inscrição ( Foto: Divulgação / IFCE )

O campus do Instituto Federal do Ceará (IFCE) campus Jaguaruana está com inscrições abertas para cursos técnicos. São 56 vagas para os cursos em Computação Gráfica e Informática, nos turnos tarde e noite. As inscrições vão até o dia 2 de março. Não será cobrada taxa de inscrição.

Os interessados devem efetuar inscrição, exclusivamente, pelo site. Após efetuar a inscrição on-line, o candidato deve entregar, até o dia 2 de março, no Setor de Protocolo do campus Jaguaruana documento oficial de identificação, Protocolo de Inscrição, Histórico Escolar do Ensino Médio Completo (original e cópia) ou documento equivalente válido; ou Histórico do ensino médio (concluído até o 2º ano) e declaração emitida pela instituição de ensino de que está cursando o 3º ano, constando as notas obtidas até o momento da inscrição.

O resultado final deve ser divulgado no dia 9 de março de 2018. A seleção será realizada em uma única etapa, que consistirá da análise do Histórico Escolar do Ensino Médio.

Os cursos serão ofertados na modalidade subsequente, ou seja, é um curso de formação técnica de nível médio, ofertados a quem já tenha concluído o Ensino Médio.

Para mais informações acesse o edital da seleção.

Serviço:

IFCE campus Jaguaruana

Setor de Protocolo

Endereço: Avenida Dr. da Rocha Freitas, nº 1566, Centro

Telefone: (85) 9.9142-2975