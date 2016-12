Heineken abre vagas no Ceará; inscrições até 9 de janeiro

14:56 · 28.12.2016

A seleção de estágio ocorre para a unidade em Pacatuba, no Ceará. ( Arquivo )

Universitários de 8 cursos podem se candidatar às vagas abertas no programa de estágio da cervejaria Heineken na unidade de Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza.

As inscrições seguem até 7 de janeiro de 2017 e ocorrem pela internet para estudantes de Administração, Biologia, Contábeis, Direito, Economia, Engenharia, Farmácia e Química.

Os candidatos devem ter ainda:

inglês avançado

conhecimento no pacote Office

graduação prevista entre julho de 2018 e março de 2019

As fases do processo seletivo devem ocorrer em fevereiro com testes on-line, entrevista virtual, dinâmica de grupo e entrevista.