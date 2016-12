Governo oferta vagas de estágio em Fortaleza, Crato e Sobral

06:57 · 28.12.2016

As vagas são destinadas a estudantes de Ciências Exatas. ( FOTO: Reprodução )

O Departamento de Arquitetura e Engenharia do Estado do Ceará (DAE) recebe, até esta quarta-feira (28), inscrições para estudantes dos cursos de Arquitetura e Engenharia, para atuação em Fortaleza e nos municípios de Crato e Sobral. Na seleção estão sendo ofertadas 20 vagas destinadas a estudantes que cursarão a cadeira de estágio obrigatório.

O processo seletivo visa o preenchimento das vagas será realizado em três etapas: Análise de Histórico Acadêmico – de caráter eliminatório e classificatório; Análise de Curriculum Vitae – de caráter classificatório e, Entrevista – de caráter eliminatório e classificatório.

Distribuição

Serão ofertadas dez vagas para alunos do curso de Engenharia Civil, seis para estudantes de Arquitetura e Urbanismo, duas para Engenharia Mecânica e duas para Engenharia Elétrica. Podem concorrer os acadêmicos devem estar regularmente matriculados e que tenham concluído, no mínimo, 100 (cem) créditos do curso ou 50% (cinquenta por cento) da carga horária ou dos créditos exigidos do curso de graduação em caso de estágio obrigatório.

As inscrições podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, de 8 às 12h e de 13h às 17h, na Sede do DAE, na Avenida Alberto Craveiro, nº2775, Térreo - Castelão, em Fortaleza, CEP: 60861-211, telefone: (85) 3295.6217. No momento da inscrição os candidatos devem apresentar:

1) Ficha de Inscrição devidamente preenchida;

2) Cópia de documento de identidade, autenticado ou acompanhado do original;

3) Declaração expedida pela instituição de ensino informando que o candidato está regularmente matriculado no curso;

4) Histórico escolar atualizado até o momento da inscrição;

5) Laudo médico, para os candidatos que concorrerem às vagas destinadas a pessoas com deficiência;

6) Currículo Lattes ou Profissional e,

7) Para candidatos negros que se autodeclararem negros ou pardos, será necessário declaração formal.

Para visualizar o Edital, clique aqui.