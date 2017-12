Governo do Maranhão lança concurso com 20 vagas para delegado da Polícia Civil

17:22 · 15.12.2017 / atualizado às 17:26

O governo do Maranhão lançou, nesta sexta-feira (15), o concurso público para o cargo de delegado da Polícia Civil. No total, são ofertadas 20 vagas, além de cadastro de reserva. O edital está disponível aqui.

Os interessados poderão se inscrever a partir do dia 18 até 27 de dezembro, no site da organizadora do certame. A taxa de participação é de R$ 220,00. As provas serão aplicadas no dia 28 de janeiro de 2018.

Para concorrer, os interessados devem possuir diploma de nível superior em Direito e Carteira Nacional de Habilitação de categoria B ou superior. A remuneração do cargo é de R$ 18.957,64 para 40h semanais de trabalho.

O concurso será realizado na cidade de São Luís (MA). Os candidatos poderão ser lotados em qualquer município do estado, respeitando a classificação dos nomeados de acordo com a necessidade do órgão.

O cronograma da seleção prevê duas etapas, com diversas fases cada. A primeira etapa será composta de prova objetiva, prova discursiva, avaliação de títulos, exames médicos e toxicológico, teste de aptidão física, avaliação psicológica e investigação social e funcional. Na segunda etapa, os candidatos passam por curso de formação profissional e investigação social e funcional novamente.

Serviço

Concurso: Polícia Civil do Estado do Maranhão (PCMA)

Cargo: delegado de Polícia Civil

Vagas: 20 (vinte), mais cadastro de reserva

Remuneração: R$ 18.957,64

Inscrições: entre 18 e 27 de dezembro

Taxa: R$ 220,00

Prova objetiva: 28 de janeiro de 2018