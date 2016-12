Funcap lança edital para bolsas de mestrado e doutorado

15:11 · 29.12.2016

O formulário estará disponível no site da Funcap só a partir de 9 de janeiro. ( Divulgação )

A Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap) divulgou nesta quinta-feira (29) as inscrições para o Programa de Bolsas de Formação Acadêmica para cursos de mestrado e doutorado de 9 a 31 de janeiro.

As bolsas têm duração de dois anos para mestrado e quatro anos para doutorado e são dedicadas ao ensino de pós-graduação no Ceará.

Como participar

Qualquer programa de pós-graduação strictu sensu pode participar da seleção, desde que seja reconhecido pela Capes (ou esteja em processo de reconhecimento) e que esteja em funcionamento no Ceará.

As inscrições devem ser feitas através dos coordenadores dos programas de pós-graduação, que devem apresentar propostas à Funcap por meio de preenchimento do formulário de solicitação de quotas das bolsas de mestrado e/ou doutorado.

O formulário estará disponível na Plataforma Montenegro, no site da Funcap, a partir do próximo dia 9 de janeiro. O resultado final sai no dia 24 de fevereiro.

Cronograma

Inscrições e preenchimento/atualização do Cadastro Discente – 09 a 31/01/2017

Resultado final – 24/02/2017

Cadastramento de bolsistas novos no 1º semestre – 02/03 a 02/05/2017

Entrega de documentação exigida à Funcap – 02/03 a 03/05/2017

Cadastramento de bolsistas novos no 2º semestre – 01/08 a 02/10/2017

Entrega de documentação exigida à Funcap – 01/08 a 03/10/2017