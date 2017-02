Fortaleza tem hoje 436 vagas de emprego em 57 funções; lista

15:59 · 03.02.2017 / atualizado às 17:39

São três só nesta sexta para confeiteiro em Fortaleza. ( Divulgação )

A lista desta sexta-feira (3) do Sine/IDT traz 436 oportunidades de emprego em 57 funções para Fortaleza, incluindo 381 vagas para pessoas com defíciência. Os interessados devem buscar uma das sete unidades do Sine/IDT.

A área de vendas é que mais traz ofertas, entre quatro vagas de Gerente e outros. Há ainda 319 para Teleoperador.