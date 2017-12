Força Aérea Brasileira abre 183 vagas para o Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento

11:20 · 21.12.2017 / atualizado às 11:50

A Força Aérea Brasileira (FAB) anunciou a abertura de 183 vagas, divididas em 10 especialidades, para seu Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento (EAGS), com ingresso previsto para janeiro de 2019. As inscrições, que podem ser feitas através da internet, começam no dia 8 de janeiro e seguem até 6 de fevereiro. A taxa é de R$ 60,00.

O processo seletivo é composto de provas escritas de língua portuguesa e conhecimentos especializados, que ocorrerão no dia 22 de abril de 2018, além de inspeção de saúde, exame de aptidão psicológica, teste de avaliação do condicionamento físico, prova prática da especialidade e validação documental.

Os aprovados em todas as etapas deverão se apresentar na Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR), em Guaratinguetá (SP), no dia 13 de janeiro de 2019, para habilitação à matrícula no curso, que terá duração de um ano. Todas as informações sobre a seleção podem ser conferidas no edital lançado pela FAB.

Requisitos

De acordo com a FAB, as vagas são destinadas a candidatos de ambos os sexos, que não podem possuir menos de 17 anos nem completar 25 anos de idade até 31 de dezembro de 2019. Além disso, os postulantes às vagas devem ter concluído, na data da concentração final do certame, o Ensino Médio e o Curso Técnico de Nível Médio.

Confira a quantidade de vagas por especialidade:

SAD - Administração - 40

SEF - Enfermagem - 45

SEL - Eletricidade - 14

BET - Eletrônica - 30

SPV - Pavimentação - 8

SIN - Informática - 20

SOB - Obras - 8

STP - Topografia - 8

SLB - Laboratório - 5

SRD - Radiologia - 5