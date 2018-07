Exército abre seleção para níveis médio e superior para atuação no Ceará e Piauí

17:48 · 17.07.2018 / atualizado às 17:52

As inscrições começam a partir do dia 23 de julho e vão até 10 de agosto deste ano ( Foto: Nah Jereissati )

O Comando da 10ª Região Militar do Exército Brasileiro abriu seleção para a formação de cadastro de reserva em 19 áreas de conhecimento, distribuídas entre níveis médio e superior. As inscrições começam a partir do dia 23 de julho e vão até 10 de agosto deste ano e deverão ser feitas presencialmente em um dos Batalhões da 10ª Região Militar.

Os interessados podem realizar a inscrição no 23º Batalhão de Caçadores (Av. dos Expedicionários, 1589, Fátima - Fortaleza, CE), 2ª Batalhão de Engenharia de Construção (Av. Frei Serafim, 2833, Centro - Teresina, PI) e no 3ª Batalhão de Engenharia de Construção (Km 06 da BR 316, Unha de Gato - Picos, PI). Os candidatos devem ter entre 18 anos e 38 anos.

O número de vagas será divulgado até 5 de outubro deste ano, podendo após esta data haver adição ou supressão de vagas de acordo com a necessidade do serviço. Os profissionais de nível médio serão incorporados como 3º Sargento Técnico Temporário (3º STT) e os de nível superior como Aspirante-a Oficial/Oficial Técnico. Mais iformações no site do Exército.

As áreas contempladas pelo cadastro de reserva são:

- Nível superior: Arquitetura, Engenharia Civil, Magistério Inglês, Magistério Matemática e Enfermagem.

- Nível médio/técnico: Técnico em Carpintaria, Técnico em Laboratório de Ciências da Natureza, Técnico em Contabilidade, Técnico em Eletromecânica, Técnico em Eletrônica, Técnico em Enfermagem, Técnico em Magistério, Técnico em Manutenção Automotiva, Técnico em Metalurgia, Técnico em Radiologia , Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Estradas, Técnico em Geodésia e Cartografia (Topografia) e Técnico em Operação de Equipamentos de Engenharia (pesado ou leve).

Fases da seleção

A seleção será composta por seis fases: avaliação curricular, de caráter classificatório e eliminatório; entrevista, também classificatória e eliminatória; inspeção de saúde, com caráter eliminatório; exame físico, também eliminatório; reunião de designação; revisão médica e atividades administrativas.

A convacação (incorporação) dos aprovados no cadastro de reserva será feita no dia 1º de março de 2019, tanto para os cargos de nível médio como superior.