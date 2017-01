"Especialista em Cerveja": inscrições abertas para curso de Beer Sommelier em Fortaleza

13:22 · 30.01.2017 / atualizado às 13:23

De acordo com pesquisa divulgada em outubro pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cerveja e o chope estão entre os 10 produtos de maior valor de vendas da indústria brasileira. O crescimento do consumo das cervejas artesanais também tem movimentado o mercado, com diversas experiências bem sucedidas no país.

Diante desse cenário, surgem novas oportunidades de trabalho, exigindo qualificação. Para quem deseja atuar como Beer Sommelier, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Ceará (Senac/CE) já está com inscrições abertas até março para o curso com duração de 4 meses.

Como é o curso: de produção a degustação de 120 rótulos

Inicia abordando o perfil profissional do Beer Sommelier, seguindo com informações sobre a produção de cerveja, bem como sua história, cultura e curiosidades.

Há módulos de:

produção de cerveja caseira;

compras, tributação e distribuição;

legislação do setor;

análise sensorial;

principais concursos cervejeiros;

as diversas escolas pelo mundo – belga, alemã, inglesa etc;

leitura e interpretação de rótulos;

serviços de chope;

serviço de atendimento;

estocagem;

vendas;

cartas de cerveja;

organização de eventos;

cerveja e gastronomia;

mercado no Brasil e no mundo.

O curso ainda promove visitas à cervejarias artesanal e industrial, produção de chope artesanal pelos alunos e degustação de mais de 120 rótulos. Além disso, os alunos têm a oportunidade de colocar em prática o aprendizado adquirido em sala de aula com a apresentação de projetos integradores sobre os temas abordados durante todo o curso.

LEIA AINDA

. Diário Plus: especial "cerveja feita em casa"

“É notório o crescimento do mercado de cervejas especiais e artesanais em todo Brasil e Fortaleza não fica atrás. Somente em 2016 nós ganhamos oito novos estabelecimentos especializados na cidade, inclusive com vendas de chopes artesanais, e uma microcervejaria. Isso sem contar as distribuidoras, supermercados, inúmeros restaurantes e bares da cidade que incluíram cartas de cervejas especiais em seu portfólio, prateleiras e cardápios. Também foram produzidos festivais desse segmento no Estado”, destaca o Gerente de Negócios Estratégicos do Senac Ceará, Ronny Sudário.

Serviço: Curso Beer Sommelier

Aulas: De 13/03/17 a 26/07/17

Investimento: 10 X R$ 430,00

(com desconto de 10% para matrículas realizadas até 10 dias antes do início do curso e de 12% para membros da Acerva/CE e do cartão Simplesmente Cerveja)

Inscrições: online

Mais informações: (85) 3270.5400