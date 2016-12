Enel oferta 100 vagas de estágio, incluindo oportunidades no CE

07:22 · 22.12.2016 / atualizado às 07:50

As vagas são para diversas áreas de conhecimento. ( FOTO: Arquivo )

As empresas do Grupo Enel no Brasil estão oferecendo 100 vagas de estágio, por meio do Programa Semear Talentos. As oportunidades são para atuação nas empresas Enel Distribuição Rio , Enel Soluções e Enel Green Power, no Rio, e Enel Distribuição Ceará e Enel Fortaleza, no Ceará. Para o Ensino Superior, são 40 vagas para o Rio e 40 para o Ceará. Já no Ensino Técnico, são dez vagas para cada Estado. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de janeiro pelo site da empresa.

Os candidatos do Ensino Superior precisam ter cerca de metade da graduação cursada em Engenharia Elétrica, Produção e Telecomunicações; Economia, Contabilidade, Comunicação Social (em todas habilidades), Administração, Direito, Informática, entre outros. Para o Ensino Técnico, as vagas são para alunos do curso em Eletrotécnica e do Ensino Médio (2º e 3º anos).

Os estagiários recebem benefícios compatíveis com o mercado, têm chances de efetivação e ainda têm oportunidade de construir uma carreira internacional no futuro, já que a companhia faz parte do grupo italiano Enel. Os selecionados têm previsão de início na companhia em fevereiro de 2017.