Curso preparatório da UFC para o Enem abre inscrições para 400 vagas

09:20 · 27.01.2017

O Projeto Novo Vestibular UFC inscreve até o dia 3 de fevereiro. ( FOTO: Divulgação/Facebook )

O Projeto Novo Vestibular (PNV), atividade de extensão vinculada ao Curso de História da Universidade Federal do Ceará (UFC), que prepara interessados para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e demais vestibulares, está com inscrições abertas, até 3 de fevereiro, para turmas de extensivo. São ofertadas 400 vagas e as aulas têm início em 6 de fevereiro.

Podem inscrever-se, até o preenchimento das vagas, estudantes que concluíram ou que estejam concluindo o ensino médio. É cobrada uma taxa de R$ 10 para matrícula e será cobrado R$ 80 mensais para confecção do material didático. As aulas serão ministradas de segunda a sexta-feira, das 18h20min às 22h, e aos sábados, das 14h às 18h.

As inscrições podem ser realizadas das 18h às 21h, no bloco didático do Curso de História (área 2 do Centro de Humanidades – Av. da Universidade 2762, Benfica), mediante a entrega de uma foto 3x4 e cópias do documento de identidade e de comprovantes de residência e escolaridade. Os estudantes que ainda estão cursando o segundo ou terceiro ano do ensino médio devem apresentar declaração da escola.

Mais informações estão disponíveis na página do PNV no Facebook ou por meio dos telefones 99749.5074, 99940.0294 e 99201.5844.