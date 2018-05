Correios atrasa e prova de concurso do TJCE é suspensa

16:20 · 03.05.2018 / atualizado às 16:53

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) empossou, em fevereiro de 2016, 76 novos juízes aprovados no último concurso público executado em 2014 ( Foto: José Leomar )

Está suspensa a primeira fase do concurso público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ-CE) para 50 vagas de juiz substituto, de acordo com comunicado da organizadora do certame Cebraspe, a antiga Cespe/UnB. A data apontada como provável (...) está frustrada, em razão de problemas no recebimento de documentação via Correios, conforme nota.

A data da realização da prova objetiva seletiva estava agendada para o próximo domingo (6). A data de realização dessa etapa será divulgada quando da publicação da relação final dos candidatos que tiveram a inscrição preliminar deferida, conclui.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a assessoria de Comunicação dos Correios no Ceará e aguarda justificativas para a alegação apontada pela instituição que motivou o adiamento, sem nova data prevista.

Cinco etapas e remuneração de R$ 26 mil

Encerradas inscrições no último dia 20 de março, o concurso destina 50 vagas de juiz substituto (10 são reservados a negros e dois a pessoas com deficiência), de acordo com o edital. Destinada a profissionais com curso superior em Direito e experiência mínima de três anos em atividade jurídica, a carreira oferece remuneração inicial de R$ 26.125,17.

A seleção envolve cinco etapas. Além da primeira fase, prova objetiva com 100 questões de múltipla escolha e duração máxima de cinco horas, haverá ainda: provas escritas (discursiva e prática de sentença); inscrição definitiva, sindicância da vida pregressa/ investigação social e exames de sanidade física, mental e psicotécnico; prova oral; e avaliação de títulos.

O concurso do Tribunal de Justiça do Ceará terá validade de dois anos, prorrogável por mais dois, a critério do órgão, conforme estabelece o edital.