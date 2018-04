Convênio busca preencher 429 vagas de estágio no TJCE

20:18 · 26.04.2018 / atualizado às 20:20

Os estudantes devem ser lotados em unidades judiciárias de Primeiro e Segundo Graus ( Divulgação / TJCE )

O presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), desembargador Gladyson Pontes, assinou, nessa quarta-feira (25), convênio com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) para o preenchimento de 429 vagas de estágio. As oportunidades serão destinadas a estudantes de nível superior.

Os estudantes devem ser lotados em unidades judiciárias de Primeiro e Segundo Graus, como varas, juizados, Turmas Recursais, gabinetes de desembargadores, além de áreas de apoio indireto à atividade judicante.

A partir do convênio, caberá ao CIEE recrutar e pré-selecionar os candidatos, atendendo o perfil das vagas solicitadas, além de providenciar a renovação, desligamento ou substituição do estagiário, de acordo com a demanda do TJCE.

Número de vagas e cursos abrangidos

A Justiça estadual passa a contar com 1.140 vagas de estágio, sendo 1.120 destinadas a estudantes de ensino superior e 20 para alunos do ensino médio.

São atendidos universitários dos seguintes cursos:

- Direito,

- Psicologia,

- Serviço Social,

- Administração,

- Ciências Contábeis,

- Econômicas e Atuariais,

- Biblioteconomia,

- Informática,

- Estatística,

- Jornalismo,

- Pedagogia.

“É necessário proporcionar aos estudantes a oportunidade de complementação de ensino e aprendizagem para sua integração no mercado de trabalho. Sabemos que o estágio é uma etapa importante no processo de desenvolvimento do universitário porque propicia a vivência na prática de conteúdos acadêmicos”, afirma o desembargador Gladyson Pontes.