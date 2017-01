Concursos previstos em 2017 têm 7 editais com 84,7 mil vagas

12:39 · 01.01.2017 / atualizado às 12:56

2017 finalmente começou e os concurseiros de plantão devem programar no calendário de estudos sete opções com mais de 84.788 vagas que devem ser abertas este ano em concursos públicos federais.

Com as contas públicas do País mais organizadas e para atender a defasagem de pessoal, a estimativa é que novas seleções antes paradas por questões orçamentárias sejam autorizadas ou reabertas para criação de edital.

Todos os concursos terão abrangência nacional possivelmente com vagas para o Ceará, exceto a seleção para o Ibama, com salários que variam de R$ 2,3 mil a R$ 17,2 mil para níveis fundamental, médio e superior.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF)

Concurso: abrangência nacional

Previsão de vagas: não divulgada

Cargo: técnico bancário

Nível: médio

Salário: R$ 2,9 mil

Situação atual: a estimativa é que o órgão inicie estudo interno este ano para identificar a quantidade de vagas por estados necessária. O último certame, de 2014, tem validade até o final deste ano.

CORREIOS

Concurso: abrangência nacional

Previsão de vagas: não divulgada

Cargo: carteiro e operador de triagem e transbordo

Nível: médio

Salário: de R$ 2,3 mil a R$ 2,7 mil

Situação atual: a estimativa é que o órgão inicie estudo interno este ano para identificar a quantidade de vagas por estados necessária. Hoje, os Correios têm defasagem atual de 20 mil servidores.

IBGE

Concurso: abrangência nacional

Previsão de vagas: 82.050

Cargo: analista censitário (250), analista censitário regional (486), agente censitário administrativo (700), agente censitário municipal (5.500), agente censitário supervisor (12.540), agente censitário de informática (174) e recenseador (62.400)

Nível: fundamental, médio e superior

Salário: não divulgado

Situação atual: recursos já aprovados no Orçamento e agora só aguardando sanção do presidente Michel Temer para quelo Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) libere a autorização para o concurso.

IBAMA

Concurso: abrangência nacional, mas sem vagas para o Ceará

Previsão de vagas: 680

Cargo: analista ambiental (500) e analista administrativo (180)

Nível: superior

Salário: de R$ 3,7 mil a R$ 7,7 mil

Situação atual: aguardando autorização do edital pelo Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG).

POLÍCIA FEDERAL (PF)

Concurso: abrangência nacional

Previsão de vagas: 558

Cargo: delegado federal (441) e perito (67)

Nível: superior

Salário: a partir de R$ 17,2 mil

Situação atual: o pedido para liberação de verbas tramita no Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG).

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (PRF)

Concurso: abrangência nacional

Previsão de vagas: 1500

Cargo: policial rodoviário federal

Nível: superior

Salário: de R$ 7,1 mil

Situação atual: o Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) não aprovou o concurso e devolveu para o órgão de origem solicitando alterações no edital. Hoje, há um grupo de trabalho interno na Polícia Rodoviária Federal elaborando um novo edital.

RECEITA FEDERAL

Concurso: abrangência nacional

Previsão de vagas: não divulgada

Cargo: assistente-técnico administrativo, analista administrativo, analista tributário e auditor fiscal

Nível: médio e superior

Salário: não divulgado

Situação atual: aguardando autorização do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) de aprovação do concurso. Já há orçamento previsto para o certame em 2017.