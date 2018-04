Concursos no Interior do CE estão abertos com salários até R$ 13 mil

15:58 · 30.04.2018 / atualizado às 16:08

Os interessados em participar do concurso da Prefeitura de Itarema têm até o dia 13 de maio para realizar a inscrição ( Manoel Lima )

As prefeituras de cinco municípios do Estado, especialmente na região Norte, estão com editais publicados e totalizam 533 vagas abertas, chegando a salários de R$ 13 mil.

Tejuçuosa é o último dos cinco certames lançados e chega com 207 ofertas para profissionais em diferentes áreas, como Bombeiro Hidráulico (1), Farmacêutico (1), Nutricionista (1), Motorista (20), entre outras.

A organizadora é a Consulpam, as jornadas de trabalho são de 20 a 40 horas semanais para salários que podem chegar a R$ 8 mil. As inscrições começaram hoje e seguem até o próximo dia 24.

Sobral tem 124 oportunidades imediatas com inscrições a partir desta quarta (2) até 1º de junho, sob taxa de participação de R$ 130,00. As vagas são para nível Superior, desde Serviço Social (36), Enfermagem (7), Psicologia (15), Engenharia Civil (10), entre outras.

A validade do certame é de dois anos e a jornada de trabalho semanal será de 40 horas, mediante salário que varia entre R$ 2.396,06, podendo chegar a R$ 13.778,08, de acordo com o cargo. A organizadora do concurso é a Uece.

A Prefeitura de Itarema seleciona 202 novos profissionais em processo seletivo para níveis Fundamental, Médio e Superior com inscrições até 13 de maio. Os profissionais deverão atuar em jornadas de 20h a 40h por semana, com remunerações que variam de R$ 954,00 a R$ 7.700,00 ao mês. A organizadora é a IDIB.

Processos seletivos curtos

Em São Luís do Curu, também na região Norte, a seleção ocorre para o cargo de Monitor para o Programa Mais Alfabetizaão. As inscrições vão de 2 a 4 de maio, presencialmente, no Auditório da Secretaria de Educação.

Já na Prefeitura de São João do Jaguaribe as inscrições seguem até hoje para quem deseja participar do processo seletivo nas funções de Psicólogo e Nutricionista.

Localização dos 5 municípios com certames abertos