Concurso para professor em Fortaleza oferta remuneração de R$ 9,1 mil

07:06 · 26.12.2016

O regime de trabalho será o de 40 horas semanais de trabalho com dedicação exclusiva. ( FOTO: Reprodução )

A Universidade Federal do Ceará (UFC) abrirá, no dia 2 de janeiro, as inscrições para o concurso público para vaga de professor efetivo (classe A, denominação Adjunto-A) do Departamento de Estatística e Matemática Aplicada, em Fortaleza.

O setor de estudo é "Probabilidade e Estatística". O regime de trabalho é de 40 horas semanais, com exigência de dedicação exclusiva. Dos candidatos é requerido título de doutor. A remuneração é de R$ 9.114,67.

Todos os detalhes do processo seletivo estão no Edital nº 305/2016.