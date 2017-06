Concurso oferta vagas em Fortaleza e Russas com remuneração até R$ 9,5 mil

07:47 · 13.06.2017

Para o Campus de Russas, a vaga é para o setor de estudo "Engenharia da Qualidade" ( FOTO: Joana França/Divulgação )

A Universidade Federal do Ceará (UFC) informa que se encontram abertas, até 11 de julho, as inscrições para concurso público que ofertará oito vagas para professor do magistério superior. Com regime de trabalho de 40 horas semanais e dedicação exclusiva, sete dessas vagas são para o Campus da UFC em Fortaleza e uma para o de Russas.

R$ 6.586,66, já para aqueles com doutourado os vencimentos chegam a R$ 9.570,41. Conforme o Edital nº 93/2017 , as vagas para Fortaleza estão distribuídas da seguinte maneira, conforme os departamentos ou cursos a seguir: Estudos da Língua Inglesa, Suas Literaturas e Tradução; Engenharia Hidráulica e Ambiental; Farmácia; Morfologia (Medicina); Filosofia e Publicidade e Propaganda. Para candidatos com título de mestre a remuneração é de, já para aqueles com doutourado os vencimentos chegam a

Para o Campus de Russas, a vaga é para o setor de estudo "Engenharia da Qualidade", podendo candidatar-se candidato com formação em Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Engenharia de Materiais ou Engenharia Civil. À exceção desta última vaga, cuja exigência é título de mestre, as demais, de Fortaleza, requerem título de doutor.

A inscrição deverá ser feita de forma presencial ou por procuração, na secretaria do departamento que oferece a vaga ou na secretaria do Instituto ou do campus do Interior, nos dias úteis, excluindo-se os sábados, do prazo indicado no edital, no horário das 9h às 12h e das 14h às 17h. Também serão aceitas inscrições pelos Correios, via Sedex, caso atendidas as exigências descritas no edital.