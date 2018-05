Concurso na Saúde: inscrições para 2.467 vagas em Fortaleza seguem até domingo

10:22 · 03.05.2018

Seguem abertas até domingo (6) as inscrições da seleção pública para contratação de 2.467 profissionais em diversas áreas da Saúde na Prefeitura de Fortaleza. A participação ocorre, exclusivamente, por meio de formulário, via internet e com pagamento de taxas de participação de R$ 90,00 a R$ 160,00, a depender do cargo.

As remunerações, com insalubridade, variam de R$ 1.102,69 a R$ 9.817,37. A seleção pública é para contratação por tempo determinado.

As oportunidades estão distribuídas em:

1.168 para profissionais de nível médio e fundamental;

1.009 para nível superior em 11 funções;

290 para nível superior (médicos).

As vagas ofertadas para nível médio e fundamental são para 10 funções: motorista socorrista, massoterapeuta, auxiliar nas especialidades de farmácia, prótese dentária e saúde bucal e técnico nas especialidades de enfermagem, imobilização, laboratório, prótese dentária e radiologia.

Para o nível superior, as vagas são para 12 cargos: médico, assistente social, bioquímico, educador físico, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico, nutricionista, psicólogo e terapeuta ocupacional.

Seleção

A seleção será realizada em única etapa para todas as áreas, composta por prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, exceto para os candidatos da especialidade motorista socorrista que também passarão por prova de prática de direção.

A aplicação da prova objetiva para os cargos de nível fundamental, médio e superior está prevista para ser realizada no dia 27 de maio. Já para os candidatos ao cargo de médico, a previsão é para o dia 3 de junho.

SERVIÇO

Processo Seletivo - Prefeitura de Fortaleza

Inscrições: até 6 de maio

Cargo: vários

Níveis: fundamental, médio e superior

Remunerações: de R$ 1.102,69 a R$ 9.817,37

Arquivos: