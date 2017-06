Concurso do Imparh: inscrições abertas para 72 vagas de professores em 7 idiomas

16:32 · 12.06.2017 / atualizado às 16:33

Sede do Imparh localizada na avenida João Pessoa, 5.609, no bairro Damas. ( Arquivo )

A Prefeitura de Fortaleza, por meio do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh), lançou seleção pública com 72 vagas para professores substitutos em 7 idiomas

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, até o dia 19 de junho, com taxa de participação de R$ 100,00. No total, são ofertadas 7 vagas imediatas e 65 cadastro de reserva, para professores dos idiomas de:

alemão

espanhol

francês

inglês

italiano

japonês

português

O processo seletivo será realizado por meio da aplicação de prova de didática (aula expositiva) e análise curricular, específica para cada idioma, de caráter classificatório e eliminatório.

SELEÇÃO IMPARH

Vagas: 72

Inscrições: até 19 de junho

Nível: Superior

Edital: baixe aqui