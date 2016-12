Concurso: 5 vagas com salário de R$ 24,1 mil em Fortaleza; inscrições já amanhã

15:08 · 28.12.2016 / atualizado às 15:09

O concurso é composto de Prova Objetiva, Discursiva e Avaliação de Títulos. ( Arquivo )

A Prefeitura Municipal de Fortaleza recebe inscrições a partir das 10h desta quinta-feira (29) até às 18h do dia 18 de janeiro para o novo concurso público com cinco vagas na função de Procurador do Município.

A remuneração inicial é de R$ 24.115,00 com jornada semanal de 30 horas. O concurso é composto de Prova Objetiva, Discursiva e Avaliação de Títulos.

Os candidatos devem:

apresentar diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC)

registro na Ordem dos Advogados do Brasil

PREFEITURA DE FORTALEZA

Vagas: 5

Cargo: Procurador do Município

Nível: Superior

Inscrições: via internet, das 10h de 29/12 a 18h de 18/01

Taxa: R$ 140,00

Organizadora: Cebraspe

Prova: 9 de abril de 2017

Edital: baixe aqui