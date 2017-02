Cinco concursos no CE com salários de até R$ 10,8 mil encerram inscrições nesta semana

15:03 · 05.02.2017 / atualizado às 15:13

Seleções encerram inscrições nesta segunda (6) e sexta-feira (10) ( Arquivo/Diário do Nordeste )

Um total de cinco concursos com vagas para o Ceará encerram inscrições nesta semana. Os certames oferecem oportunidades com salários de até R$ 10,8 mil.

Esta segunda-feira (6) é o último dia para os que querem se inscrever no concurso da Prefeitura de Paraipaba, que tem 65 vagas para vários cargos de nível médio e superior e oferece a maior remuneração.

Também se encerram nesta segunda as incrições para as 49 vagas de professor ofereceidas Prefeitura de Martinópole, com salários de até R$ 1.067,82. Podem participar do concurso pessoas com ensino superior ou superior incompleto.

Teminam no mesmo dia as incrições para as duas seleções da Universidade Federal do Ceará (UFC) para professor adjunto (cinco vaga) e substituto (uma vaga), com salarios de até R$ 9.114,67 e R$ 4.209,12, respectivamente.

Já Companhia de Gás do Ceará (Cegás) fecha na próxima sexta-feira (10) o período de inscrições no concurso que visa preencher 21 vagas de analista e assistente técnico. A seleção é voltada para nível médio e superior, com remuneração de até R$ 7.289,63.