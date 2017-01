Cegás prorroga inscrições para concurso público

23:00 · 17.01.2017

O concurso visa ao preenchimento imediato de 21 vagas ( Foto: Kid Junior )

As inscrições para o concurso público da Companhia de Gás do Ceará (Cegás) ganharam um prazo maior e podem ser feitas até o dia 10 de fevereiro. Com as mudanças no calendário do certame, as provas dos dois níveis (superior e médio) estão previstas para acontecer no dia 12 de março. Os interessados podem conferir as novas datas no site do concurso: .

As remunerações variam entre R$ 3.029,92 e R$ 7.289,63 para a jornada de trabalho de 40 horas semanais. A Cegás oferece ainda benefícios aos seus funcionários, como participação nos lucros e resultados; seguro de vida; assistência médica (extensiva aos dependentes legais); assistência odontológica (extensiva aos dependentes legais); auxílio alimentação/refeição; gratificação de férias adicional de mais 2/3 (dois terços); auxílio creche; auxílio ensino fundamental e auxílio funeral.

O concurso visa ao preenchimento imediato de 21 vagas. Para concorrer aos cargos de nível superior, a taxa de inscrição é de R$ 90,00 e o candidato pode escolher entre as especialidades de administrador, advogado, analista de sistemas, contador, economista, engenheiro e engenheiro de segurança do trabalho. Quem deseja se candidatar aos cargos de nível médio, precisa desembolsar R$ 75,00 para se inscrever e tem como opção vagas para programador, administrativo e financeiro, técnico e técnico em tecnologia da informação.