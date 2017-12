Ceará terá até três concursos em 2018, diz Camilo

17:03 · 19.12.2017 / atualizado às 19:21

Em 2017, o concurso para agente penitenciário teve mais de 60 mil incritos ( FOTO: José Wagner/Governo do Ceará )

O governador Camilo Santana antecipou que o Estado terá novos concursos em 2018. Sem mais detalhes, o anúncio foi feito nesta terça-feira (19), durante bate-papo ao vivo em sua página no Facebook. “Vai ter concurso para professor do Estado. Teremos dois ou três concursos que, em breve, irei anunciar”, disse.

Nesta lista, um dos certames que pode acontecer próximo ano é da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). O concurso foi anunciado no fim de 2016 e, neste ano, já teve a organizadora definida: Fundação Universidade Estadual do Ceará (Funece), porém, não há definição sobre a data de lançamento do edital. Serão 40 vagas, sendo 35 para o cargo de pesquisador e cinco para analista de suporte à pesquisa.

Neste ano, o Governo do Ceará publicou, no Diário Oficial do Estado, o edital para o concurso do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). No total, serão 383 vagas, sendo 250 para agentes de trânsito (nível médio); 33 para analista de trânsito e transporte (nível superior); 50 para vistoriadores (nível médio) e 50 para assistente de atividade de trânsito e transporte (nível fundamental). As inscrições foram encerradas e as provas acontecerão no fim de janeiro de 2018.

Também em 2017 foi lançado o edital e já realizado o concurso para agente penitenciário. O certame teve mais de 60 mil inscritos e o resultado da primeira fase foi divulgado em outubro. A segunda fase será composta por cinco etapas, todas eliminatórias: inspeção de saúde, avaliação de capacidade física, avaliação psicológica, investigação social e funcional, e curso de formação profissional.

O salário inicial, incluindo adicional noturno e gratificação, é de R$ 3.747,29, com carga horária de 40 horas semanais, ressalvando o regime de plantão, com 12 horas corridas.