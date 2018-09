Capital e Interior somam 807 vagas de emprego disponíveis nesta sexta (14)

09:25 · 14.09.2018 / atualizado às 09:47

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) divulgou nesta sexta-feira (14) uma lista do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) com 807 oportunidades de emprego em todo o Ceará. As vagas estão distribuídas entre a Capital e o Interior do Estado, para diversos cargos. Também há ocupações destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência.

Os interessados devem dirigir-se a uma Unidade do Sine/IDT localizada em sua cidade, uma vez que informações sobre as vagas não são dadas por telefone. Para saber qual posto de trabalho está de acordo com o seu perfil profissional, o interessado deve acessar o site do Ministério do Trabalho e Emprego.

Confira a lista completa com todas as vagas:

FORTALEZA

Centro - Rua. Assunção, 699 - Fone :(85) 3101.2775

Aldeota - Av. Santos Dumont, 5015 - Fone :(85) 3101.1660

Antonio Bezerra - Av.Demetrio de Menezes, 3750 - Fone :(85) 3101.2743

Messejana - Av.Jornalista Tomaz Coelho, 408 - Fone :(85) 3101.2138

Parangaba - Av. João Pessoa, 6239 - Fone :(85) 3101.3034

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Açougueiro 04

Ajudante de carga e descarga de mercadoria 03

Analista de logística de transporte 01

Analista de sistemas (informática) 01

Auxiliar em saúde bucal 01

Bombeiro hidráulico 03

Cabeleireiro 05

Consultor de vendas 12

Cortador de roupas 01

Costureira em geral 01

Cozinheiro geral 01

Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) 01

Gesseiro forrador 01

Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos 01

Jardineiro 01

Laqueador de móveis 01

Manicure 03

Massoterapeuta 01

Mecânico de auto em geral 03

Mecânico de motocicletas 02

Modelista 01

Operador de acabamento (indústria gráfica) 01

Operador de guilhotina (corte de papel) 01

Panfleteiro 01

Pedreiro 02

Pintor de automóveis 01

Pintor de paredes 01

Pizzaiolo 02

Promotor de vendas 02

Supervisor de logística 01

Supervisor de segurança (vigilância) 02

Técnico de contabilidade 01

Técnico de enfermagem 01

Técnico de rede (telecomunicações) 10

Técnico de telefonia 03

Teleoperador 60

Vendedor interno 102

Vendedor pracista 02

Vidraceiro 01

PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Almoxarife 01

Assistente administrativo 01

Atendente de telemarketing 19

Auxiliar administrativo 09

Auxiliar de estoque 06

Auxiliar de expedição 01

Auxiliar de limpeza 02

Auxiliar de linha de produção 07

Auxiliar de pessoal 01

Estoquista 01

Frentista 02

Gerente de vendas 01

Operador de caixa 02

Operador de cobrança 01

Operador de telemarketing ativo 10

Operador de vendas (lojas) 08

Promotor de vendas 07

Recuperador de crédito 05

Selecionador de castanha de caju 01

Teleoperador 01

Vendedor interno 01

ARACATI

Rua.Cel. Alexanzito, 447 - Centro - Fone :(88) 3446.2609

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Auxiliar de cozinha 01

Cozinheiro geral 01

Encarregado de frios 01

Garçom 01

Gari 01

Lanterneiro de automóveis (reparação) 02

Motorista de caminhão 02

Operador de caixa 01

Vendedor interno 01

BARBALHA

Rua. Carius,12 – Centro - Fone :(88) 3102.1195

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Atendente comercial (agência postal) 01

Faturista 01

Mecânico de equipamento pesado 02

Técnico de enfermagem 01

BATURITÉ

Rua. Francisco Braga Filho,1015 -Cons. Estelita - Fone :(85) 3347.4233

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Consultor de vendas 01

Costureira em geral 01

Empregado doméstico nos serviços gerais 01

Gerente de compras 01

Gerente de vendas 01

Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança 01

Motofretista 03

Promotor de vendas 01

Representante comercial autônomo 01

Segurança de evento 20

Supervisor de vendas comercial 01

Vendedor pracista 02

CAMOCIM

Rua. Paissandu, 1801- Centro - Fone :(88) 3621.6487

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Instalador de sistemas fotovoltaicos 01

Representante comercial autônomo 01

Vendedor em domicílio 03

Vendedor interno 01

Vendedor pracista 01

PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Ajudante de farmácia 01

CANINDÉ

Rua. Praça Nem Martins, 2164 – Centro - Fone :(85) 3343.6825

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Montador soldador 02

Vendedor porta a porta 06

CASCAVEL

Av. Dr. Pedro de Queiroz Ferreira,1891- Centro - Fone :(85) 3334.3593

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Auxiliar de linha de produção 20

Motorista de caminhão 01

Piloto fluvial 01

Salva-vidas 01

CRATEUS

Rua. Coronel Zezé, 1216 - Centro - Fone :(88) 3692.3522

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Auxiliar de costura 01

Babá 01

Cozinheiro geral 01

Cuidador de idosos 01

Empregado doméstico nos serviços gerais 01

Gerente de armazém 01

Manicure 01

Representante comercial autônomo 01

Separador de material reciclável 01

Vendedor pracista 02

CRATO

Rua. Monsenhor Esmeraldo, 686 – Centro - Fone :(88) 3102.1240

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Cabeleireiro 05

Motofretista 30

Vendedor interno 01

EUSÉBIO

Rua. Rua Irmã Ambrosina, S/N - Centro - Fone :(85) 3101.2136

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Ajudante de padeiro 03

Churrasqueiro 01

Confeiteiro 01

Cozinheiro de restaurante 01

Engenheiro civil 01

Garçom 01

Operador de caldeira 01

Porteiro 03

Vendedor pracista 01

HORIZONTE

Av. Pres. Castelo Branco, 4591 - Centro - Fone :(85) 3336.6161

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Costureira de máquinas industriais 02

Costureira em geral 01

Costureiro de amostra 01

Cozinheiro de restaurante 01

Cozinheiro industrial 01

Encarregado de seção de controle de produção 01

Engenheiro de alimentos 01

Salgadeiro 01

Vendedor pracista 01

IGUATU

Rua. Floriano Peixoto, 474- Centro - Fone :(88) 3581.9453

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Atendente de farmácia - balconista 01

Costureira de máquinas industriais 01

Entregador de bebidas (ajudante de caminhão) 01

Mecânico de manutenção de automóveis 01

Montador de caixas de madeira 07

Padeiro 01

Servente de obras 50

Soldador 01

Técnico de enfermagem 01

Vendedor pracista 01

ITAITINGA

Rua. Miguel Fernandes S/N - Fone :(85) 3377.2621

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Torneiro mecânico 01

Vendedor de plano de saúde 03

ITAPIPOCA

Rua. Mons. Tabosa, 2989-Coqueiro - Fone :(88) 3631.3879

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Atendente balconista 10

Auxiliar de cozinha 10

JUAZEIRO DO NORTE

Rua. Interventor Francisco Erivano Cruz,120 - Centro - Fone :(88) 3572.4744

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Auxiliar de barman 02

Auxiliar de churrasqueiro 02

Barman 02

Cabeleireiro 01

Churrasqueiro 02

Coordenador administrativo 01

Coordenador pedagógico 01

Empregado doméstico nos serviços gerais 01

Instalador de alarmes residenciais 03

Manicure 01

Marceneiro de móveis 02

Passador de roupas 02

Representante comercial autônomo 01

Técnico de refrigeração (instalação) 03

Tosador de animais domésticos 01

PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Auxiliar administrativo 01

Auxiliar de pessoal 01

LIMOEIRO DO NORTE

Rua. José Satino, 120 – Centro - Fone :(88) 3423.6960

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Ajudante de eletricista 10

Auxiliar de encanador 10

Auxiliar de linha de produção 02

Bombeiro hidráulico 10

Eletricista de instalações de veículos automotores 01

Eletrotécnico 01

Instrutor no ensino profissionalizante 01

Representante comercial autônomo 01

Vendedor interno 01

Vendedor pracista 01

MARACANAÚ

Av. Senador Virgílio Távora, 615 – 1º Distrito Industrial - Fone :(85) 3101.3030

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Cozinheiro de restaurante 01

Instalador de equipamentos de comunicação 02

Tecelão de malhas (máquina circular) 01

Vendedor de consórcio 02

Vendedor de serviços 03

Vendedor pracista 03

PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Auxiliar de limpeza 02

Vigia noturno 02

MARANGUAPE

Rua. Mundica Paula,216 - Centro - Fone :(85) 3101.2813

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Auxiliar de costura 01

Costureiro, a máquina na confecção em série 54

MORADA NOVA

Av. Manoel Castro de Andrade,301- Centro - Fone :(88) 3422-2818

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Churrasqueiro 01

Representante comercial autônomo 01

PACAJUS

Rua. Luis Claudio,S/N - Centro - Fone :(85) 3348.4594

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Montador de estruturas metálicas 01

Operador de caldeira 01

Serralheiro industrial 01

Soldador 01

PACATUBA

Rua. Rua: Coronel José Libânio, 412-C – Centro - Fone :(85) 3101.3352

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Auxiliar de cozinha 01

PECÉM

Rua. Rua Francisco Câncio, - S/N - Centro - Fone :(85) 3315.1375

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Auxiliar de logistica 01

Caseiro 01

Gerente comercial 01

Operador de usina elétrica 01

Técnico em espirometria 01

QUIXADÁ

Av. Plácido Castelo,1.559 - Centro - Fone :(88) 3445.1044

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Acabador de calçados 01

Colador de calçados 02

Consultor de vendas 02

Debruador de calçados 01

Mecânico 01

Motorista de caminhão-guincho pesado 01

Representante comercial autônomo 01

Retificador de motores de carros 01

Supervisor de vendas comercial 01

Técnico de enfermagem 01

Vendedor porta a porta 02

QUIXERAMOBIM

Rua. Dona Francisca Santiago 30– Centro - Fone :(88) 3441.4910

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Auxiliar de cozinha 01

Consultor de vendas 01

Motorista de caminhão 02

Representante comercial autônomo 01

Supervisor de vendas comercial 01

Técnico de enfermagem 01

Vendedor pracista 01

RUSSAS

Rua.Cel. Araújo Lima, 1458 A - Centro - Fone :(88) 3411.8563

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Pizzaiolo 01

Vendedor porta a porta 01

SOBRAL

Rua. Cel. João silvestre, 201 – Centro - Fone :(88) 3695.3117

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Ajudante de motorista 01

Almoxarife 01

Bordador, à máquina 01

Costureira em geral 01

Cozinheiro geral 01

Engenheiro de produção 01

Farmacêutico 01

Inspetor de qualidade 01

Instrutor de cursos livres 01

Instrutor de ofícios industriais 01

Mecânico de manutenção de máquina industrial 01

Montador de equipamentos eletrônicos 01

Motorista de caminhão-basculante 01

Operador de caldeira 01

Operador de empilhadeira 05

Operador de sistema de computador 01

Protético dentário 01

Representante comercial autônomo 01

Técnico de rede (telecomunicações) 01

Trabalhador da elaboração de pré-fabricados (concreto armado) 01

Vendedor pracista 01

PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Auxiliar de linha de produção 10

Repositor de mercadorias 01

Vigia 04

TAUA

Av. Odilon Aguiar,19- Centro - Fone :(88) 3437.1601

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Vendedor pracista 15

UBAJARA

Rua. Esmerino Magalhães, 214 – Centro - Fone :(88) 3634.1495

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Ajustador mecânico de manutenção 01

Pedreiro 01

Servente de pedreiro 01