Câmara de Fortaleza retoma concurso e pode lançar edital para 80 vagas

Concurso para a Câmara Municipal de Fortaleza é aguardado desde o final de 2014, quando o então presidente da Casa Walter Cavalcante realizou anúncio prometendo o certame com 80 vagas. Salmito Filho instituiu, junto com demais membros da Mesa Diretora, comissão especial para organizar concurso para a Câmara. ( Arquivo )

Aguardado há quase três anos, o concurso para a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) voltou dar novos passos e agora já tem comissão especial com 6 integrantes instituída, conforme publicado no Diário Oficial do Município, do último dia 15 de maio.

A comissão irá definir os próximos passos, como definição de número de vagas para o edital e contratação da organizadora para a realização de concurso público para Câmara Municipal de Fortaleza.

Escassez de profissionais

O presidente Salmito Filho (PDT), assim como outros membros da Mesa Diretora da Câmara, pontua a escassez no número de profissionais para correr com os preparativos para o edital: “considerando a aposentadoria de servidores públicos (…) e a necessidade de preenchimento dos cargos para suprir a demanda dos serviços públicos”.

Anúncio ainda em 2014 em antiga gestão

