Bolsas de estudo no exterior têm inscrições abertas em setembro

14:53 · 20.09.2018

As inscrições já estão abertas, mas os prazos finais podem ir até dezembro. (Foto: Arquivo)

Para brasileiros que cultivam o sonho de estudar no exterior mas se vêem limitados pela condição financeira, a realização pode estar um pouco mais próxima. A iniciativa Estudar Fora elaborou uma lista de opções de bolsas de estudo disponíveis em diferentes países, para que dinheiro não seja um impeditivo na hora de selecionar os melhores talentos.

Todas as bolsas de estudo já estão com inscrições abertas. É preciso ter atenção, porém, aos prazos finais, que oscilam entre setembro e dezembro deste ano.

Confira as oportunidades em cada país:

Estados Unidos

O Wilson Center, localizado em Washington DC, nos Estados Unidos, recebe inscrições para a edição deste ano de sua “fellowship”, até o dia 1º de outubro. O programa é voltado a profissionais experientes que desejem solucionar problemas globais. São aceitos candidatos vindos de diversos setores, do Jornalismo ao Direito, de qualquer nacionalidade.

Os selecionados embarcam para o país e desenvolvem pesquisa em suas áreas, ao longo de nove meses. Os interessados devem ter propostas claras para solucionar problemas que acometam os Estados Unidos ou outras nações.

Já a Comissão Fulbright Brasil está com inscrições abertas para o programa Foreign Language Teaching Assistant (FLTA), que dá bolsas de estudo para professores brasileiros ensinarem português nos Estados Unidos. As inscrições vão até o dia 23 de setembro e devem ser feitas pelo site da Fulbright Brasil.

Serão concedidas até 20 bolsas de estudo com duração de nove meses, geralmente com início em agosto e setembro de 2019. Os selecionados ensinaão em universidades norte-americanas e receberão auxílio moradia e alimentação, seguro-saúde e passagens aéreas.

A Marshall School of Business da University of Southern California (USC) está oferecendo três bolsas para estudantes brasileiros interessados em cursar o seu programa de MBA internacional no próximo ano. As inscrições estão abertas até 15 de maio de 2019. É aconselhável, porém, que os candidatos interessados na bolsa se inscrevam o quanto antes.

As bolsas para MBA da USC são oferecidas para candidatos com alto potencial e podem chegar até 50 mil dólares. Os alunos selecionados também receberão auxílio moradia, que pode chegar a 15 mil dólares para quem viaja com os filhos. No total, o valor da bolsa pode alcançar até 65 mil dólares.

A Comissão Fulbright no Brasil abriu inscrições para seu programa de bolsas para doutorado do tipo sanduíche, no qual o estudante tem a chance de fazer parte do seu curso de doutorado em outra instituição brasileira ou internacional, nos Estados Unidos. Todos os anos, 30 pesquisadores são selecionados pela organização para estudar no país por nove meses. Para concorrer à edição deste ano, é necessário submeter a candidatura até 23 de setembro.

A ideia é que estudantes de doutorado matriculados no Brasil embarquem para universidades norte-americanas. Por lá, realizam parte de um programa de PhD na instituição e retornam ao Brasil para concluir sua pesquisa.

Reino Unido

O programa Chevening, do governo do Reino Unido, abriu inscrições para uma fellowship voltada a profissionais de arte e cultura. A iniciativa, batizada de Clore Leadership Fellowship, existe há 14 anos e selecionará, nesta edição, seis líderes de tais áreas. O prazo para candidaturas vai até 6 de novembro.

Como prêmio, a Clore Leadership Fellowship oferece 14 mil libras aos profissionais escolhidos, que devem ser usados durante o ano de duração do programa. Esse valor deve cobrir as despesas de manutenção do estudante no Reino Unido, passagens de ida e volta, cursos, conferências e treinamentos.

Também estão abertas até 1º de novembro as inscrições para bolsas Transform Together, da Universidade Sheffield Hallam. Localizada no Reino Unido, a instituição de ensino oferece desconto de 50% no valor da anuidade para cursos de graduação e pós-graduação.

O programa vale para cursos que se iniciem em janeiro de 2019 e as bolsas são renováveis para cada ano da graduação, contanto que o estudante apresente bom desempenho.

Suíça

O International Institute for Management Development, conhecido pela sigla IMD, recebe anualmente inscrições para seus programas de bolsa para MBA. Neste ano, as candidaturas devem ser enviadas até 30 de setembro.

Com o apoio financeiro, é possível arcar com parte dos custos do programa, que dura um ano e chega a custar 85 mil francos suíços. Além da anuidade e das taxas, é necessário pagar o valor da matrícula, de 350 francos suíços.

A Universidade de Lausanne também está com inscrições abertas para bolsas de mestrado da instituição. Há opções de cursos em francês e em inglês, e as inscrições podem ser feitas até o dia 1º de novembro.

Para concorrer, os candidatos devem escolher um dos programas de mestrado oferecidos pela UNIL. Vale lembrar que alguns deles não são elegíveis, como o Mestrado em Medicina e o Mestrado em Direito. Uma vez escolhido o curso, é necessário completar o formulário “UNIL Master’s Grant” e enviar sua candidatura com os documentos solicitados.

Estão abertas até 30 de setembro as inscrições para bolsas de MBA para mulheres, no International Institute for Management Development (IMD). Será concedida uma bolsa no valor de 25 mil francos suíços, equivalente a 93 mil reais.

As interessadas no programa devem submeter um formulário padrão de ajuda financeira do IMD. Junto a ele, deve ser submetida uma redação de 750 palavras, em inglês, estabelecida pela iniciativa da Nestlé.

Alemanha

A Fundação Heinz Kühn Stiftung está oferecendo bolsas para jornalistas de países em desenvolvimento participarem de um treinamento intensivo na Alemanha. O programa, que pode ter até três meses de duração, inclui curso de alemão, estágio em veículo de comunicação local e desenvolvimento de um projeto de pesquisa. As inscrições vão até 30 de novembro.

A bolsa de estudos inclui pagamento de todas as despesas relacionadas ao treinamento, incluindo materiais didáticos, moradia e alimentação. Além disso, estão cobertas passagens aéreas e auxílio de viagem pelo país. Os selecionados têm, ainda, a possibilidade de fazer um curso extra de alemão de até quatro meses no instituto Goethe de Düsseldorf ou Bonn.

Até 1º de outubro, estão abertas as inscrições para bolsas de estudo para MBA na Alemanha, como parte do programa EPOS, criado pelo Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD, na sigla em alemão). O EPOS foca cursos de pós-graduação no país que se relacionem ao desenvolvimento sustentável e, nesse caso, a formação oferecida pela Universidade de Leipzig dedica-se às pequenas e médias empresas.

Como requisitos estabelecidos pelo órgão alemão, estão a necessidade de experiência profissional na área (por um período mínimo de dois anos, após a graduação) e de excelente desempenho acadêmico. Todos os anos, são chamados 25 candidatos para o programa de MBA na Alemanha.

As inscrições para as bolsas de mestrado em economia na Alemanha, apoiadas pelo DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst), estarão abertas até o dia 30 de setembro. O curso acontece na HTW Berlin, uma universidade pública de ciências aplicadas, a partir de abril de 2019 e tem duração de 18 meses.

As bolsas oferecidas pelo DAAD cobrem custos de anuidade que chegam a 2 mil euros, além de auxílio financeiro mensal, com valor de 850 euros, e passagens aéreas.

Para selecionar os estudantes, o programa leva em consideração três critérios básicos: o desempenho acadêmico, com uma média das notas obtidas em cursos anteriores, número de disciplinas cursadas em áreas de economia e a carta de motivação enviada pelo candidato.

Canadá

O Programa Vanier Canada Graduate Scholarships é promovido pelo governo do Canadá para incentivar estudos de doutorado no país. Anualmente, são oferecidas mais de 160 bolsas no valor de 50 mil dólares canadenses para estudantes das áreas de ciências sociais, humanas, ciências da natureza, engenharia e saúde.

As inscrições para a próxima edição vão até 31 de outubro. Já os cursos começam em maio ou setembro de 2019. O processo de candidatura à bolsa ocorre em duas etapas distintas. Primeiramente, o aluno é aceito pela instituição de ensino em território canadense, e então informa à direção da universidade a sua intenção de concorrer às bolsas Vanier.

Localizado em Toronto, maior cidade do Canadá, o Humber College é uma das principais instituições de ensino superior do país. Os interessados em estudar por lá podem concorrer a bolsas de estudo para graduação no Canadá.

As inscrições estão abertas até 28 de setembro para as turmas que iniciam o curso em janeiro de 2019. Nesse caso, estão disponíveis duas bolsas: uma integral e outra parcial, no valor de cinco mil dólares.

Os interessados em iniciar os estudos em setembro de 2019 contam com outro prazo. É necessário, então, submeter a candidatura tendo em mente o deadline de 17 de maio, também de 2019. Serão ofertadas, por sua vez, sete bolsas no valor de 5 mil dólares e duas equivalentes a 3 mil.

Nova Zelândia

A Universidade de Massey, na Nova Zelândia, disponibiliza bolsas parciais para candidatos estrangeiros em seus cursos de graduação e pós. Os prazos para candidatura variam, de acordo com a área de formação. Para quem deseja estudar Negócios, é dia 30 de novembro. Já os interessados em Humanidades têm como data limite o dia 1º de dezembro.

Não há, entretanto, um número já definido de bolsas a serem concedidas. Ou seja, a decisão ficará a cargo de um comitê, que selecionará alunos com base, principalmente, em desempenho acadêmico.

México

O Ministério das Relações Exteriores do México, através da Agência Mexicana para Cooperação e Desenvolvimento Internacional (AMEXCID) está recebendo inscrições para bolsas para estudar no México. As candidaturas devem ser enviadas até o dia 28 de setembro para a Embaixada do México no Brasil.

As bolsas podem ser voltadas a uma especialização, mestrado ou doutorado, pesquisa ou intercâmbio acadêmico, em qualquer área de estudo. O benefício inclui o valor total da matrícula e anuidade das instituições, seguro saúde, transporte da cidade do México até a cidade final de destino e um valor mensal para manutenção no país.