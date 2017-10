Alfândegas da Receita abrem processo seletivo com 95 vagas no Ceará

14:49 · 11.10.2017 / atualizado às 15:26

O processo de inscrição fica aberto até 27 de outubro e pode ser realizado de forma presencial ou por procuração - Foto: Kid Júnior

As inscrições do processo seletivo para a seleção de profissionais para o credenciamento de Peritos Autônomos foram abertas pelas Alfândegas da Receita Federal do Brasil nos Portos de Fortaleza (ALF/FOR), Pecém (ALF/PCE) e do Aeroporto Internacional Pinto Martins (ALF/APM). As vagas são para a prestação de serviços de perícia de identificação e quantificação de mercadoria importada ou exportada.

No total, são 95 oportunidades, nas áreas de:

- Avaliação de Obras de Arte;

- Geologia;

- Farmacêutica;

- Arqueação de Navios;

- Engenharia Aeronáutica;

- Engenharia Agronômica;

- Engenharia Alimentos;

- Engenharia de Computação ou de Sistemas;

- Ciência da Computação

- Engenharia de Petróleo;

- Engenharia Elétrica;

- Engenharia Naval;

- Engenharia Eletrônica ou de Controle e Automação - Mecatrônica;

- Engenharia Metalúrgica;

- Engenharia Química;

- Engenharia Têxtil

- Engenharia Mecânica.

Segundo a Receita, as remunerações ficam sob responsabilidade do importador, exportador, transportador ou depositário interessado.

Para se inscrever é necessário ter nível superior completo e experiência comprovada de pelo menos dois anos na área. O processo de inscrição fica aberto até 27 de outubro e pode ser realizado de forma presencial ou por procuração. O formulário deve ser entregue no Protocolo da Alfândega do Porto de Fortaleza, das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h.