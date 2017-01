Abertas inscrições para mais de 100 vagas em cursos gratuitos em Fortaleza

15:47 · 02.01.2017

Curso de excel avançado está entre as ofertas de capacitação. ( FOTO: Reprodução )

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) oferece 115 vagas para cursos profissionalizantes para o mês de fevereiro. Para participar, os candidatos deverão retirar uma carta de encaminhamento em uma das unidades do Sistema Nacional de Emprego (Sine), de hoje (2) até o próximo dia 22.

Com a carta de encaminhamento em mãos, os candidatos deverão comparecer no dia 25 de janeiro à sede da Cagece (Avenida Doutor Lauro Vieira Chaves, 1030 – Vila União) para realizar a matrícula na modalidade desejada. O atendimento será das 8h às 11h, por ordem de chegada.

Pré-requisitos

Para se matricular, além da carta, é necessário ter idade mínima de 16 anos e apresentar as seguintes documentações: certificado de conclusão do ensino fundamental, identidade, CPF e comprovante de residência.

Serão disponibilizadas quatro turmas, com modalidades diferentes de profissionalização: atendimento ao cliente (35 vagas), eletricidade básica (30 vagas), excel avançado (25 vagas) e hardware (25 vagas).

Para alunos que já realizaram curso na companhia e buscam nova oportunidade de capacitação, basta apresentar o certificado de participação em curso realizado anteriormente pela Cagece.

Os cursos integram as ações de responsabilidade e interação social da companhia. As aulas de atendimento ao cliente, excel avançado e hardware acontecerão na sede da Cagece e as de eletricidade básica irão ocorrer na unidade da companhia no bairro Pici.

Serviço:

Curso: Atendimento ao cliente (35 vagas)

Período: 06 à 13 de fevereiro de 2017

Horário: Segunda a sexta-feira, de 17h30 às 21h30

Curso: Eletricidade básica (30 vagas)

Período: 06 à 12 de fevereiro de 2017

Horário: Segunda a sexta-feira, de 17h às 20h12. No sábado e domingo, de 8h às 17h

Curso: Excel avançado (25 vagas)

Período: 06 à 18 de fevereiro de 2017

Horário: Segunda a sexta-feira, de 17h às 20h12. No sábado, de 8h às 12h

Curso: Hardware (25 vagas)

Período: 30 de janeiro à 24 de fevereiro de 2017aneiro

Horário: Segunda a sexta-feira, de 17h15 às 19h15. Aos sábados, de 8h ás 12h

Confira os endereços dos Sines

Aldeota

Av Santos Dumont, 5015 - Aldeota

Tel: 3101.1660

Vapt Vupt Antônio Bezerra

Av. Demétrio de Menezes, 3750

Telefone: (85) 3101.2743

Centro

Rua Assunção, 699 - Centro

Tel: 3101.2775

Vapt Vupt Messejana

Rua Jornalista Tomaz Coelho, 408

Telefone: (85) 3101.2138

Parangaba

Av João Pessoa, 6239 - Parangaba

Tel: 3101.3034