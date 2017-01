Abertas inscrições para concurso com remuneração de até R$ 4,2 mil

08:18 · 23.01.2017

Para a área de saúde, a vaga é para o setor de Fisioterapia. ( Foto: Guilherme Braga/UFC )

A Universidade Federal do Ceará (UFC) inscreve nos dias 26, 27, 30, 31 de janeiro e 1º de fevereiro candidatos à seleção de professor substituto para unidades acadêmicas em Fortaleza. Uma vaga está disponível na Faculdade de Medicina e a outra na Faculdade de Educação (Faced).

A vaga no Departamento de Fundamentos da Educação da Faced é para o setor de estudo "Estrutura da Educação". É exigido diploma de graduação. A taxa de inscrição custa R$ 77 e a remuneração inicial é de R$ 3.117,22 para uma jornada de 40 horas semanais de trabalho.

Já no Departamento de Fisioterapia da Faculdade de Medicina, a seleção é destinada ao setor de estudo "Avaliação Cardiorrespiratória, Cinemática Muscular II, Terapia Intensiva e Fisioterapia Ambulatorial". A titulação exigida é de mestre. A taxa de inscrição custa R$ 105 e a remuneração é de R$ 4.209,12 para uma jornada semanal de 40 horas.

Reabertura

Em caso de não preenchimento da vaga, as inscrições serão reabertas com exigência do diploma de graduação. O novo período de inscrições será de 2 a 8 de fevereiro, com taxa de R$ 77,00. O selecionado receberá remuneração de R$ 3.117,22 por 40 horas semanais de trabalho.

Outras informações estão disponíveis no Edital nº 13/2017, publicado no site da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas.