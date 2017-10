Abertas as inscrições para o concurso público que vai preencher 383 vagas no Detran-CE

09:48 · 09.10.2017 / atualizado às 09:49

Provas do concurso do Detran-CE serão realizadas nos dias 28 de janeiro (nível médio) e 04 de fevereiro (níveis fundamental e superior) de 2018

O Governo do Estado do Ceará informou, nesta segunda-feira (9), que estão abertas as incrições para o concurso público do Detran-CE, que vai preencher um total de 383 cargos efetivos de nível fundamental, médio e superior, com lotação nas Unidades Regionais do Departamento, localizadas em Fortaleza e no Interior do Estado. Os interessados têm até o dia 24 de novembro para se inscreverem através deste site.

As taxas de inscrição variam de acordo com o nível escolhido. Para o fundamental, por exemplo, o valor é de R$ 70,00, enquanto para o médio a taxa é de R$ 90,00. Quem estiver interessado em tentar uma vaga de nível superior, porém, terá que desembolsar R$ 130,00 para se inscrever no certame. O edital foi divulgado no último dia 15 de setembro e informa todo o conteúdo que será cobrado no concurso.

O certame será organizado e executado pela Fundação Universidade Estadual do Ceará (Funece), por meio da Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará – (CEV/Uece). As provas serão realizadas nos dias 28 de janeiro (nível médio) e 04 de fevereiro (níveis fundamental e superior) de 2018.

Cargos e salários

Para o cargo de analista de trânsito e transporte, para o qual é exigida a graduação em nível superior, o salário inicial é de R$ 3.486,11. Podem concorrer às vagas profissionais das áreas de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Administração, Ciências Contábeis, Tecnologia da Informação e de Assuntos Educacionais.

Para o cargo de agente de trânsito e transporte, que exige ensino médio completo, o salário inicial é de R$ 2.555,81. Já para a função de assistente de atividades de trânsito e transporte, para o qual é exigido ensino fundamental completo, a remuneração inicial é de R$ 2.301,54.

Contando o Plano de Cargos e Carreiras e Salários (PCCS), a remuneração máxima pode chegar a R$ 14.349,53 (em final de carreira) para nível superior, R$ 8 mil para nível médio e R$ 7,2 mil para fundamental.

Confira todas as oportunidades por área:

- Analista de Trânsito e Transporte/Administração, nível superior, 5 vagas;

- Analista de Trânsito e Transporte/Arquitetura, nível superior, 4 vagas;

- Analista de Trânsito e Transporte/Ciências Contábeis, nível superior, 4 vagas;

- Analista de Trânsito e Transporte/Engenharia Civil, nível superior, 7 vagas;

- Analista de Trânsito e Transporte/Engenharia Elétrica, nível superior, 2 vagas;

- Analista de Trânsito e Transporte/Engenharia Mecânica, nível superior, 2 vagas;

- Analista de Trânsito e Transporte/Assuntos Educacionais, nível superior, 4 vagas;

- Analista de Trânsito e Transporte/Tecnologia da Informação, nível superior, 5 vagas;

- Agente de Trânsito e Transporte, nível médio, 250 vagas;

- Vistoriador, nível médio, 50 vagas;

- Assistente de Atividade de Trânsito e Transporte, nível fundamental, 50 vagas.