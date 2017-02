804 vagas estão abertas para as Casas de Cultura da UFC; inscrições

13:18 · 02.02.2017 / atualizado às 13:21

Divulgado o período de inscrições de 10 a 19 de fevereiro para as 804 vagas nas Casas de Cultura Estrangeira, da Universidade Federal do Ceará (UFC), para o período letivo de 2017.1.

O processo seletivo contempla o Semestre I e o Teste de Nível. Estão distribuídas da seguinte forma:

Semestre I: 440 vagas

Edital n° 01/2017

66 para a Casa de Cultura Alemã

110 para a Britânica

88 para a Francesa

66 para a Hispânica

44 para a Italiana

44 para a Portuguesa

22 para o Curso de Esperanto

Teste de Nível: 364 vagas

Edital n° 02/2017

71 vagas para a Casa de Cultura Alemã

114 para a Britânica

132 para a Hispânica

25 para a Italiana

22 para o Esperanto

A aplicação das provas acontecerá no dia 12 de março, às 9h para candidatos ao Semestre I e às 15h para concorrentes às vagas do Teste de Nível.

A solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição para os dois certames será admitida exclusivamente via Internet, das 8h do dia 3 às 18h do dia 6 de fevereiro, observado o horário de Fortaleza, mediante o preenchimento do formulário de solicitação de isenção e o envio dos dados à Coordenadoria.