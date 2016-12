720 vagas: inscrições para Imparh seguem até dia 3 de janeiro

13:23 · 20.12.2016 / atualizado às 13:31

As inscrições para novos alunos do semestre 2017.1 do Centro de Línguas do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh) estão abertas até 3 de janeiro de 2017. No total, são ofertadas 720 novas vagas divididas entre sete idiomas: Português, Inglês, Espanhol, Italiano, Francês, Japonês e Alemão.

As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, pela internet, no Canal de Concursos e Seleções da Prefeitura. O certame reserva 50% das vagas para estudantes regularmente matriculados em escolas públicas.

Valor do curso chega a R$ 110 por semestre

A data da prova objetiva está prevista para 22 de janeiro de 2017. Os alunos aprovados na seleção realizarão a matrícula na turma inscrita de acordo com calendário divulgado posteriormente.

A taxa de matrícula é semestral e será no valor de R$ 80, para estudantes dos idiomas Inglês, Francês, Italiano, Espanhol, Alemão e Japonês, e de R$ 110 para o idioma de Português. Os cursos de línguas estrangeiras têm a duração de três anos e meio. Já o curso de Português dura dois anos e meio.

O processo seletivo terá apenas uma etapa, uma prova objetiva de 40 questões, com caráter eliminatório e classificatório.

Os interessados em participar da seleção devem:

ter concluído ou estar cursando, no mínimo, o 9º ano do Ensino Fundamental;

ter idade mínima de 14 anos;

devem preencher formulário eletrônico e pagar a taxa de inscrição de R$ 70

Os candidatos que querem concorrer nas vagas voltadas para estudantes de escolas públicas devem apresentar declaração que comprove sua matrícula regular na rede pública de ensino, junto a uma cópia do documento de identidade e o comprovante de inscrição, na Diretoria de Concursos e Seleções (Dices) do Imparh.

O período para entrega da documentação será de 26 de dezembro de 2016 a 06 de janeiro de 2017, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.



Mais informações

Diretoria de Concursos e Seleções (Dices)

Edital: baixe aqui

Endereço: Av. João Pessoa, 5609 – Damas

Telefone: 3433.2987