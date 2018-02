717 vagas de emprego disponíveis em todo o Ceará; confira a lista completa

09:02 · 23.02.2018

Os interessados devem dirigir-se a uma Unidade do Sine/IDT localizada em sua cidade ( Foto: Marília Camelo )

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) divulgou nesta sexta-feira (23) uma lista com 717 oportunidades de trabalho em todo o Ceará. As vagas são para diversos cargos e também há postos exclusivos para pessoas com deficiência, tanto em Fortaleza como no Interior do Estado.

Os interessados devem dirigir-se a uma Unidade do Sine/IDT localizada em sua cidade, já que informações sobre as vagas não são dadas por telefone. Para saber qual posto de trabalho está de acordo com o seu perfil profissional, o interessado deve acessar o site do Ministério do Trabalho e Emprego.

Confira a lista completa com todas as vagas:

FORTALEZA

Centro - Rua. Assunção, 699 - Fone :(85) 3101.2775

Aldeota - Av. Santos Dumont, 5015 - Fone :(85) 3101.1660

Antonio Bezerra - Av Demetrio de Menezes ,3750 - Fone :(85) 3101.2743

Messejana - Av. Jornalista Tomaz Coelho,408 - Fone :(85) 3101.2138

Parangaba - Av. João Pessoa, 6239 - Fone :(85) 3101.3034

Balcão CDL - Rua. 25 de Março, 882 - Fone :(85) 3101.2741

Balcão Central Fácil - Rua.Pedro Borges,1770 - Fone :(85) 3105-2748

Açougueiro 05