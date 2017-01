6 concursos no Ceará têm 3.579 vagas abertas com salários até R$ 8,5 mil

18:36 · 27.01.2017 / atualizado às 18:46

O Estado do Ceará tem seis concursos públicos com mais de 3,5 mil vagas com inscrições abertas para quatro níveis de escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior.

Três deles, nas prefeituras de Varjota, Jaguaretama e São Gonçalo do Amarante, encerram as inscrições nas próximas horas ou até sábado (28). Os salários iniciais variam de R$ 420,00 a R$ 8,5 mil.

Só o concurso da Prefeitura de Russas, na região do Baixo Jaguaribe e um dos mais aguardados no interior este ano, abriu edital com 3.329 vagas, sendo 840 para convocação imediata.

LEIA AINDA:

. Polícia Federal confirma concurso para 1.758 vagas até R$ 12,9 mil

. Marinha anuncia concurso com 1.240 vagas para aprendizes-marinheiros

Prefeitura de Russas

A 153 km de Fortaleza

Quantidade de vagas: 3.329

Inscrições: até 23 de fevereiro

Cargo:

Nível Fundamental: Agente de Limpeza Pública (65); Auxiliar de Serviços Gerais (130); Vigia (31); Agente Comunitário de Saúde (48); Motorista (31); Motorista de Ambulância (6) e Operador de Máquinas Pesadas (2)

Nível Médio/ Técnico: Agente de Administração (72); Agente de Combate de Endemias (16); Agente Social (10); Atendente de Farmácia (19); Auxiliar de Laboratório (3); Auxiliar de Saúde Bucal (10); Auxiliar de Serviços Médicos (20); Auxiliar de Topografia (1); Fiscal de Obras e Posturas (4); Fiscal de Tributos Municipais (4); Fiscal de Vigilância Sanitária (2); Técnico em Contabilidade (1); Técnico em Enfermagem (18); Técnico em Meio Ambiente (2) e Topógrafo (2)

Nível Superior: Assistente Social (16); Bibliotecário (1); Cirurgião Dentista (9); Educador Físico (1); Enfermeiro (17); Engenheiro Civil (2); Farmacêutico Bioquímico (4); Fisioterapeuta (8); Fonoaudiólogo (3); Geólogo (1); Médico Veterinário (1); Nutricionista (3); Procurador (1); Psicólogo (8); Terapeuta Ocupacional (4); Médicos nas especialidades de Clínico Geral (15); Psiquiatra (1); Neurologista (1) e Infectologista (1); e Professores nas áreas de Pedagogia (103), Língua Portuguesa (33); Língua Estrangeira (10); Arte e Educação (5); Educação Física (25); História (10); Geografia (10); Ensino Religioso (5); Ciências (12) e Matemática (33).

Remuneração: de R$ 880,00 a R$ 8.599,80

Todos os candidatos passarão por prova objetiva prevista para ser aplicada no dia 26 de março de 2017, inscritos ao cargo de Procurador serão submetidos a avaliação discursiva, já para a função de Professor haverá prova de títulos.

Mais Informações

Prefeitura de Chaval

A 409 km de Fortaleza

Quantidade de vagas: 162

Inscrições: até 3 de fevereiro

Cargo:

Nível Fundamental: Manutenção - Eletricista/Hidráulico (1) e Técnico em Farmácia (4)

Nível Médio: Monitor de Educação Infantil (10); Auxiliar de Secretaria (10); Agente de Combate a Endemias (3); Técnico de Enfermagem (6) e Auxiliar de Saúde Bucal (5)

Nível Superior: Professor de Ensino Fundamental I (30); Professor de Ensino Fundamental II - Linguagens e Códigos (7), Ciências Humanas (4), Ciências da Natureza (7); Professor Formador - Ciências da Natureza (2), Ciências Humanas (1), Educação Infantil (1), Linguagens e Códigos (3); Professor de Educação Infantil (40); Professor de Educação Física (3); Médico (2); Enfermeiro (7); Cirurgião-Dentista (4); Fisioterapeuta (4); Nutricionista (1); Educador Físico (1); Assistente Social (1); Psicólogo (2); Terapeuta Ocupacional (1); Farmacêutico (1) e Fonoaudiólogo (1)

Remuneração: de R$ 937,00 a R$ 7.000,00

Provavelmente no dia 12 de fevereiro, a partir das 14h, serão aplicadas provas objetivas compostas por 30 questões de múltipla escolha.

Prefeitura de Jaguaretama

A 241 km de Fortaleza

Quantidade de vagas: 36

Inscrições: encerram hoje

Cargo: Orientador Social (7), Facilitador de Oficinas (7), Entrevistadores (3), Visitadores (5), Psicólogo (4), Assistente Social (6) e Pedagoga (4).

Remuneração: de R$ 420,00 a R$ 2.300,00

A classificação será em três etapas sendo a primeira da análise da capacidade profissional, mediante avaliação da documentação, a segunda da análise curricular e entrevista do candidato.

Prefeitura de São Gonçalo do Amarante

A 68 km de Fortaleza

Quantidade de vagas: 31

Inscrições: encerram sábado (28/1)

Cargo: Orientador Social (8); Facilitador de Oficinas (7); Educador Social (2); Agente Social (2); Digitador (2) e Entrevistador (8), já as de nível superior são destinadas aos cargos de Advogado (1) e Técnico de Nível Superior (1).

Remuneração: de R$ 937,00 a R$ 2.594,88

A classificação ocorre por meio de análise curricular e entrevista individual.

Cegás

Quantidade de vagas: 21

Inscrições: até 10 de fevereiro

Cargo: Analista de Gestão e Técnico nas especialidades de Administrador (3), Advogado (1), Analista de Sistemas (1), Contador (1), Economista (1), Engenheiro (3) e Engenheiro de Segurança do Trabalho (1).

Remuneração: de R$ 3.029,92 a R$ 7.289,63

Benefícios: Participação nos Resultados; Seguro de Vida em Grupo; Auxílio Funeral; Assistência Médica, extensiva aos dependentes legais; Assistência Odontológica, extensiva aos dependentes legais; Auxílio Alimentação/Refeição; Gratificação de férias adicional de mais 2/3 (dois terços); Auxílio Creche; e Auxilio Ensino Fundamental

Mais informações

Prefeitura de Varjota

A 242 km de Fortaleza

Quantidade de vagas: não informada

Inscrições: encerram hoje

Cargo: orientador social

Remuneração: não informada

Os contratados vão atuar no Cadastro Único, no Programa Federal Bolsa Família e como orientador Social do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para o desenvolvimento da gestão técnica e operacional, pela Secretaria de Assistência Social.