Nordeste: 1.127 vagas que merecem atenção no novo ano

00:00 · 31.12.2016

Anote na agenda as datas das provas objetivas: Agerba: 12/2, UFBA: 16/7, Cegás: 12/2, Metrofor: 05/2, Procuradoria- Geral de Fortaleza: 9/4 e CRM/MA: 12/3. Fundac/PB realizará entrevistas e SES/PE classificará por avaliação de currículo

Um novo ano está começando e quem passou 2016 se preparando para prestar concursos públicos deve ficar atento às seleções em andamento atualmente na Região Nordeste. Destacamos oito concursos que merecem a atenção dos concurseiros, seja pelo total de 1.127 vagas oferecidas ou pelos salários que podem chegar a R$ 24 mil.

Bahia

A Agerba (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia) reabriu o concurso público que conta com 60 vagas para os cargos de técnico e especialista em regulação, distribuídas em diversas cidades. Os postos exigem nível médio ou superior, com salários de R$ 2.146,37 e R$ 6.021,64 já com gratificação incluída. As inscrições podem ser feitas no site do IBFC (www.Ibfc.Org.Br) até o dia 3 de janeiro de 2017. As taxas custam R$ 70 e R$ 140.

Outro concurso, aberto pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), visa selecionar 172 servidores técnico-administrativos, em cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior. Há vagas reservadas para candidatos negros e os portadores de deficiênca. Os salários partem de R$ 1.834,69 e podem chegar a R$ 3.868,21. As inscrições serão abertas no site www.Concursos.Ufba.Br, no período de 13 de abril a 16 de maio 2017, com cobrança de taxas no valor de R$ 60, R$ 80 ou R$ 100.

Ceará

Três concursos muito atrativos estão em andamento no Ceará. Um deles é o da Cegás (Companhia de Gás do Ceará), que oferece 21 oportunidades, além de formação de cadastro reserva (CR). Os postos de nível médio e técnico pagam R$ 3.029,92, enquanto as carreiras de nível superior remuneram entre R$ 5.557,21 e R$ 7.289,63. A participação pode ser confirmada até 13 de janeiro de 2017 pelo site www.Cegas.Ieses.Org. As taxas custam R$ 75 e R$ 90. O exame objetivo foi agendado para 12 de fevereiro.

Já a seleção do Metrofor (Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos), também conhecido como Metrô de Fortaleza, visa preencher 148 vagas temporárias em cargos de nível médio, sendo 10 reservadas a portadores de deficiência. Os salários, dependendo do cargo, variam de R$ 943,38 a R$ 1.388,25, além dos benefícios. O prazo de inscrição vai até 9 de janeiro de 2017, por meio do site www.Uece.Br/cev. A taxa é uma só para todos os cargos: R$ 80 e a prova objetiva será no dia 5 de fevereiro.

Além destes, também foi lançado o concurso da Procuradoria-Geral do Município de Fortaleza que pretende preencher 5 vagas para procurador. Para participar é preciso ser graduado em Direito e ter registro na OAB. O salário é de R$ 24.115 mensais, para jornadas de 30 horas semanais. A inscrição deve ser realizada no site do Cespe/UnB (www.Cespe.Unb.Br), até o dia 18 de janeiro de 2017, mediante pagamento da taxa de R$ 140. Os inscritos serão submetidos à avaliação objetiva, no dia 9 de abril, à prova discursiva, marcada para 21 de maio, e à avaliação de títulos.

Maranhão

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Maranhão (CRM-MA) abrirá, às 10h do dia 16 de janeiro de 2017, o prazo de inscrições para um novo concurso que vai preencher 329 vagas, sendo 45 imediatas e 284 para formação de cadastro reserva. Os postos a serem preenchidos exigem nível fundamental, médio ou superior, com remuneração de R$ 1.050 a R$ 1.900. Interessados poderão se inscrever até as 18h do dia 13 de fevereiro, por meio dos sites www.Fsadu.Org.Br e www.Sousandrade.Org.Br. As taxas custam R$ 40 e R$ 60.

Paraíba

O concurso da Fundação Estadual da Criança e do Adolescente (Fundac) da Paraíba abriu 300 vagas efetivas para o cargo de agente socioeducativo, que exige nível médio completo. A remuneração dos aprovados varia de acordo com o plantão e a função, partindo de R$ 1.482,95 e chegando a R$ 1.887,95. As inscrições podem ser feitas de 9 a 13 de janeiro de 2017, presencialmente, na Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba (ESPEP), localizada na Rua Neusa de Sousa Sales, S/N, João Pessoa/PB. O atendimento dos candidatos ocorre no horário de 9h às 12h30 e de 13h30 às 17h.

Pernambuco

A Secretaria de Estado da Saúde de Pernambuco (SES) objetiva a contratação de 92 profissionais da saúde, em postos de nível médio/técnico e superior. As remunerações variam entre R$ 1.036,17 a R$ 7.514,74 em jornadas de trabalho diferenciadas para cada cargo. As inscrições podem ser feitas presencialmente ou pelos Correios, encaminhando para a Diretoria Geral de Gestão do Trabalho, localizada na Rua Dona Maria Augusta Nogueira, 519, Recife/PE. O prazo vai até 20 de janeiro de 2017.