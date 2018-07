Ministério Público do Piauí abre vagas

00:00 · 14.07.2018

O Ministério Público do Estado do Piauí (MP/PI) divulgou o edital de abertura das inscrições do concurso público para analista e técnico. São ofertadas 26 vagas, sendo duas reservadas a pessoas com deficiência e quatro para os negros.

O cargo de técnico ministerial na área administrativa (17 vagas) requer certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio ou curso técnico equivalente, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). O salário inicial é de R$ 4.023,03.

Candidatos que concluíram o nível superior estão aptos à carreira de analista ministerial nas especialidades de Engenharia Civil (1), Processual (4), Medicina (1), Psicologia (1) e Tecnologia da Informação (2). A remuneração é de R$ 6.241,11.

De acordo com o edital, os candidatos nomeados poderão ser lotados em quaisquer órgãos, de execução e auxiliares, do Ministério Público do Estado do Piauí.

O processo de seleção será executado pelo Cebraspe (antigo Cespe/UNB). O formulário de inscrição estará disponível na página eletrônica entre o período das 10h do dia 18 de julho às 18h de 6 de agosto. Os valores da taxa de participação são de R$ 90 para ensino médio e R$ 110 para nível superior.

O concurso será constituído das seguintes avaliações: prova objetiva para todos os cargos; e prova discursiva somente para os cargos de nível superior.