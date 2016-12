Metrofor reabre inscrições para 148 vagas de nível médio

00:00 · 24.12.2016

As vagas que serão preenchidas darão suporte à Linha Sul e ao VLT Parangaba-Mucuripe. No total, serão contratados 148 profissionais, atendendo de forma efetiva às necessidades operacionais do VLT e à ampliação dos serviços da Linha Sul

Após ter sofrido suspensão, no início de dezembro, foi reaberto o concurso do Metrofor (Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos), também conhecida como Metrô de Fortaleza. Ao todo, a seleção vai preencher 148 vagas temporárias em cargos de nível médio, sendo 10 reservadas a portadores de deficiência.

Interessados poderão se candidatar a oportunidades de assistente condutor (52), assistente controlador de movimento (13), assistente operacional - agente de estação (67), assistente operacional - administrativo (8), auxiliar operacional - manobrador (6) e assistente técnico - técnico em segurança do trabalho (2). Este último é o único que, além da conclusão do ensino médio, requer também formação técnica na área.

As remunerações oferecidas são de R$ 943,38 para auxiliar operacional - manobrador; R$ 1.052,13 para assistente condutor e assistente operacional (agente da estação e administrativo); e R$ 1.388,25 para assistente controlador de movimento e assistente técnico - técnico em segurança do trabalho.

Todos os aprovados terão direito, ainda, a R$ 698,65 de vale-alimentação, R$ 415,16 de vale-refeição e R$ 532,25 de assistência médica odontológica.

Como participar

Quem quiser participar da seleção deverá se candidatar entre os dias 26 de dezembro e 9 de janeiro de 2017, por meio do site www.Uece.Br/cev. A taxa é uma só para todos os cargos: R$ 80.

A isenção do pagamento da taxa de inscrição poderá ser pleiteada somente entre 26 e 28 de dezembro por servidores públicos do Estado do Ceará, doadores de sangue, egressos do ensino médio de escolas públicas, pessoas com deficiência, membros de famílias de baixa renda e pessoas hipossuficientes.

Todos os inscritos serão submetidos a uma prova objetiva no dia 5 de fevereiro. Ela será composta por 50 questões de múltipla escolha, sendo 20 de língua portuguesa, 20 de matemática e 10 de conhecimentos gerais.

Informações a respeito do horário e dos locais do exame do concurso do Metrofor serão divulgadas, oportunamente, pela comissão de organizadores do processo seletivo.

Os aprovados na prova objetiva passarão, ainda, por avaliações de títulos, além de avaliações médica e psicológica.

Os selecionados no concurso Metrofor terão contrato de um ano, prorrogável por mais um. De acordo com o Metrô de Fortaleza, as contratações serão feitas em caráter temporário devido à previsão de concessão do sistema de transportes de passageiros sobre trilhos à iniciativa privada.