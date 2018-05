Mentoria profissional: impacto na carreira

00:00 · 05.05.2018

O que fazer? A fim de nos ajudar a chegar às conclusões necessárias para definir os rumos da nossa carreira, surge a mentoria profissional. Também conhecida como mentoring, essa técnica consiste no apoio de um profissional experiente cuja missão é aconselhar e orientar alguém mais jovem (ou com menos tempo de carreira) para que essa pessoa tome as decisões corretas para o seu desenvolvimento.

Ajuda a definir os objetivos

A mentoria profissional oferece muitas vantagens para quem a procura. A primeira delas é a possibilidade de discutir com um profissional experiente os rumos que você pode dar a sua carreira.

Essa contribuição pode ser decisiva na hora de escolher entre investir em um curso de pós-graduação ou em um intercâmbio, por exemplo. Ou seja, a função do mentor é oferecer apoio para a definição dos seus objetivos profissionais.

Oferece nova perspectiva

Estudantes, empreendedores e profissionais estão envolvidos com responsabilidades e deveres que ocupam boa parte do dia. Essa rotina dificulta o "pensar fora da caixa". Baseado na experiência e no conhecimento de mercado adquirido durante anos de prática, o mentor oferece novas perspectivas ao mentorado.

Propicia conselho profissional

É normal que um profissional se depare com muitas dúvidas ao longo da carreira.

Devo aceitar uma nova proposta de trabalho? Chegou a hora de investir no meu negócio próprio? Preciso investir no aprendizado de uma nova língua? É uma boa oportunidade me especializar em determinada área do meu segmento de atuação?

A vasta bagagem na área de atuação autoriza o mentor a fornecer conselhos valiosos para que o mentorado chegue às respostas que precisa.

Identifica pontos fortes e fracos

Essa ajuda pode ser importante para desenvolver habilidades necessárias para encarar novos desafios. A partir desse diagnóstico, o mentor pode atuar para a evolução desse ponto específico no seu mentorado. Essa ajuda tornará o profissional mais apto para o desafio no qual foi designado.

Desenvolve habilidades

Entre os atributos que podem ser desenvolvidos ou aperfeiçoados com o trabalho de mentoring estão assertividade; autoestima; inteligência emocional; motivação; foco e planejamento.

Aumenta o networking

Estudantes, professores, profissionais, amigos: uma rede de contatos envolve pessoas que têm potencial para impulsionar a sua carreira. Há vários benefícios em ter um networking ativo: fortalecimento de relações interpessoais; novas ideias; novas oportunidades; ajuda e orientação.

Motiva mudanças

Mudar um hábito, um comportamento, um estilo, um modo de pensar não é tarefa simples. Adotar novas posturas pode gerar ansiedade, medo e nos imobilizar diante de determinado desafio. Manter-se no mesmo lugar para evitar riscos se torna, assim, sempre a opção mais atraente.

Contudo, essa insegurança quanto ao novo pode prejudicar gravemente o nosso desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional. Por medo da mudança, podemos dizer não para uma proposta de emprego, para uma transferência ou para a oportunidade de um curso no exterior. Nesse sentido, o mentoring vem para respaldar as nossas decisões e atuar com força propulsora para a realização de coisas novas.

Como você observou, a mentoria profissional é um instrumento poderoso para tirá-lo da zona de conforto e desenvolver um planejamento para a sua carreira.Saiba qual rumo dar para a sua carreira!