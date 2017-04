Marinha lança edital com 64 vagas para engenheiro

00:00 · 08.04.2017

O Corpo de Engenheiros gerencia e conduz as atividades de pesquisa, desenvolvimento, manutenção e projetos de meios navais e de seus equipamentos

Estão abertas as inscrições do concurso público com oferta de 64 vagas para ingresso no Corpo de Engenheiros da Marinha (CP-CEM), sendo 12 chances reservadas a candidatos negros.

Do total de postos, dois são para graduados em Arquitetura e Urbanismo. Os demais destinam-se a engenheiros com formação em 13 especialidades: Engenharia Cartográfica (3), Civil (4), Materiais (2), Produção (4), Sistemas de Computação (5), Telecomunicações (2), Elétrica (9), Eletrônica (6), Mecânica (12), Mecatrônica (2), Naval (8), Nuclear (3) e Química (2).

Podem se inscrever candidatos de ambos os sexos com até 35 anos (em 1º de janeiro de 2018). Os aprovados farão curso com duração média de 39 semanas no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), situado na ilha das Enxadas, na Baía de Guanabara/RJ. O início do treinamento está previsto para 5 de março de 2018.

Durante a fase de preparação, os estudantes terão direito a uniforme, alimentação e assistências médico-odontológica, psicológica, social e religiosa, além de auxílio financeiro mensal.

Após concluir a formação, os arquitetos e engenheiros da Marinha serão nomeados primeiro-tenente, graduação que conta com salário de R$ 7.796, conforme a tabela de remunerações das Forças Armadas.

As inscrições serão recebidas até 28 de abril e têm taxa de R$ 110. O boleto poderá ser pago até 8 de maio.

Os interessados podem se candidatar pelo site www.ensino.mar.mil.br. A seleção compreenderá: prova objetiva e discursiva de conhecimentos profissionais, redação e tradução de texto em inglês; inspeção de saúde; teste físico; análise de títulos; e verificação de dados biográficos.