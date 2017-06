Maranhão conta com 674 postos para Educação

00:00 · 10.06.2017

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo da Secretaria de Estado da Educação do Maranhão (Seduc-MA). A seleção visa o preenchimento de 674 vagas imediatas e outras 848 para formação de cadastro reserva (CR). Os contratados atenderão ao projeto Jornada de Alfabetização no Maranhão - "Sim, Eu Posso" - Círculo de Cultura, 2ª fase.

A atuação ocorrerá nos municípios de Jenipapo dos Vieiras, Itaipava do Grajaú, Aldeias Altas, Água Doce do Maranhão, Governador Newton Bello, Santana do Maranhão, São João do Caru, São Raimundo do Doca Bezerra, Lagoa Grande do Maranhão, São Roberto, Afonso Cunha, Marajá do Sena, Santa Filomena do Maranhão, Milagres do Maranhão e Belágua e seus povoados.

Oportunidades

O cargo de alfabetizador (587 vagas + CR) exige o ensino médio completo e o salário inicial é de R$ 600 para jornada de trabalho de 20 horas no turno noturno.

Já para o posto de coordenador de turma (87 + CR), a exigência é de formação superior. A remuneração é de R$ 900 para carga horária semanal de 20 horas no turno noturno.

Seleção

Interessados em concorrer a uma das vagas deverão realizar a inscrição presencial, das 8h às 12h e das 13h às 17h, até o dia 14 de junho. Não serão cobradas taxas de participação.

A organização do certame é da Fundação Sousândrade. No site https://www.Fsadu.Org.Br/c/1239/info.Php é possível conferir o edital e os locais de inscrição. São listados os 15 municípios que abrirão vagas.

O processo seletivo será constituído por análise de títulos e experiências.