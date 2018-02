Manaus/AM: concurso aberto para procurador

00:00 · 24.02.2018

Estão abertas as inscrições do concurso da Procuradoria Geral do Município (PGM) de Manaus, no Amazonas, para procurador de 3ª classe.

São oferecidas oito vagas imediatas, sendo uma destinada a pessoas com deficiência, além de formação de cadastro reserva.

A carreira é destinada a profissionais com curso superior em Direito e registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

O salário inicial corresponde a R$ 19.343,91 por uma carga horária de 20h semanais.

Como participar

Será possível se inscrever no concurso da PGM de Manaus até 9 de março, por meio do site do Cebraspe (www.cespe.unb.br). O valor da taxa é de R$ 250.

O concurso da PGM de Manaus envolverá três fases. Na primeira delas, prevista para 20 de maio, os candidatos realizarão prova objetiva com 150 questões de múltipla escolha.

A avaliação abordará conhecimentos em Direito Administrativo, Ambiental, Civil, Processual civil, Constitucional, do Trabalho, Processual do Trabalho, Financeiro, Previdenciário, Tributário e Municipal.

Na segunda etapa, programada para 1° de julho, os participantes farão prova discursiva com três perguntas e uma peça jurídica. A seleção será finalizada com análise de títulos, em período a ser definido.

De acordo com o edital, o concurso da Procuradoria Geral do Município de Manaus terá validade de dois anos, prorrogável por mais dois, a critério do órgão.

Atribuições

Entre as atribuições do cargo, estão representar judicialmente e extrajudicialmente o município e a cobrar sua dívida ativa; defender os atos e interesses do município junto ao Tribunal de Contas do Estado, bem como exercer a assessoria e consultoria jurídica do município.