Já fez uma reflexão de 2017?

00:00 · 23.12.2017

2017 está chegando ao fim e a impressão, em decorrência do ritmo frenético das pessoas, é que, é o mundo que vai acabar e não o ano! Entretanto, este é um momento oportuno para fazer o balanço do que foi realizado ao longo do ano e também quais adequações devem ser realizadas para obter mais êxito.

É importante rever se as ações estão alinhadas com os pensamentos e ideias. Cheque se o seu padrão mental está de acordo com as suas expectativas de sucesso. Verifique, com bastante honestidade, o que poderia ter feito melhor e de que maneira. Com relação a sua carreira, questione quais alternativas vocês, poderá criar para conquistar um emprego novo, uma indicação, uma oportunidade para demonstrar seu potencial e quem sabe, alcançar aquela promoção tão desejada.

Você investiu em novos relacionamentos, se interessou por novos assuntos, leu livros, viajou, foi criativo? Conseguiu apresentar suas ideias, projetos para pessoas relevantes? Aafastou-se temporariamente de notícias e pessoas negativas? Fez opção por alimentar-se bem, fazer exercícios?

Seja grato pelo que viveu, pelas pessoas que estão ao seu lado, pelo que te fez crescer e pelo que está por vir. Desejo que tudo de melhor esteja presente nos seus dias. Feliz Natal.

Madalena Medeiros

Diretora executiva do fastjob, mobile consultoria, palestrante e consultora