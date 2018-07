Iphan prorroga inscrição até esta segunda-feira

00:00 · 14.07.2018

O Iphan é uma autarquia vinculada ao Ministério da Cultura responsável pela preservação do acervo patrimonial material e imaterial do País ( Foto: Reinaldo Jorge )

O Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) prorrogou o período de inscrição de seu novo concurso em uma semana. Em vez de se encerrar no dia 9, o novo prazo é dia 16 de julho, segunda-feira.

A seleção preencherá 411 vagas distribuídas em todo o Brasil, além de formar cadastro reserva.

O processo seletivo oferece 131 postos para auxiliar institucional (R$ 3.877,97), 176 para técnico (R$ 5.493,29) e 104 para analista (R$ 5.493,29). A primeira posição requer ensino médio completo, enquanto as demais cobram formação superior. Os valores já incluem o auxílio-alimentação de R$ 458.

As oportunidades estão distribuídas entre a sede do órgão, em Brasília, e superintendências/escritórios técnicos em todos os Estados brasileiros. Para o Ceará, foram destinadas oito oportunidades.

As inscriçõessão recebidas por meio do site. As taxas custam R$ 84 (nível médio) e R$ 117 (superior).

Áreas de formação

Parte das chances para auxiliar institucional é destinada a candidatos que possuem, além de segundo grau, formação técnica em Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis; Edificações; e Agronomia ou Jardinagem.

As oportunidades para técnico atendem profissionais formados em Ciências Sociais ou Antropologia; Arqueologia; Arquitetura e Urbanismo; Arquivologia; Biblioteconomia; Ciências Biológicas; Engenharia Agronômica; Engenharia Civil; História; e Educação, Pedagogia ou Ciências Humanas.

Já para analista, as opções são voltadas à graduação em qualquer área; e em Comunicação Social, Jornalismo ou Relações Públicas; Engenharia Cartográfica, Geografia ou Geociências; e Relações Internacionais.