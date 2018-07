Intercâmbio: Universidades do Reino Unido com inscrições

00:00 · 07.07.2018

Já sonhou em estudar no Reino Unido? Se você está em busca de fazer uma pós-graduação no exterior, talvez deva começar a considerar essa opção. Formado pela Escócia, Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte, o Reino Unido tem um sistema de ensino renomado e reconhecido internacionalmente.

Os programas de pós-graduação e mestrado no Reino Unido têm início em setembro e, em alguns casos mais flexíveis, nos meses de janeiro e fevereiro de cada ano. Os principais requisitos solicitados pelas instituições de ensino são bacharelado ou licenciatura em uma universidade brasileira reconhecida, com média de 7,5 a 8,5.

A consultoria Love UK selecionou cinco instituições de ensino que têm inscrições contínuas para bolsas de estudo em pós-graduação e mestrado. Os valores das bolsas oferecidas variam de parcial à integral.

1. University of Salford

2. University of East Anglia

3. Essex University

4. Middlesex University London

5. Brunel University London