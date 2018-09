Inscrições abertas para concurso da Ematerce

00:00 · 15.09.2018

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará visa contribuir para o desenvolvimento sustentável da agropecuária do Estado ( Foto: Honório Barbosa )

Estão abertas as inscrições do concurso público da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce). A seleção visa o preenchimento de 263 vagas imediatas, além de formar cadastro reserva.

As oportunidades estão distribuídas por municípios de todo o Estado, entre regiões como Litoral-Leste, Maciço de Baturité, Centro-Sul, Cariri, Zona Norte, entre outros.

O Centro de Treinamento e Desenvolvimento - Cetrede é o responsável pela organização e execução do processo de seleção.

As inscrições serão recebidas até 15 de outubro, exclusivamente pela internet, através do endereço eletrônico www.cetrede.com.br. Os valores da taxa de participação são de R$ 85 para o cargo de agente auxiliar e R$ 150 para agente.

O exame será aplicado na cidade de Fortaleza/CE no dia 25 de novembro. Os candidatos a cargos de nível superior também se submeterão a prova de títulos, unicamente classificatória.

Oportunidades

Quem tem curso técnico e carteira de habilitação na categoria "B" pode concorrer à função de agente auxiliar de ATER nas especialidades de agroindústria (21 vagas), agronegócio (8), agropecuária/agricultura (127), aquicultura (11), fruticultura (21) e agroecologia (8).

Aqueles que têm nível superior e carteira de habilitação na categoria "B" estão aptos à carreira de agente de ATER nas áreas de Ciências Contábeis (2), Ciências Econômicas (1), Direito (1), Engenharia Agronômica (27), Engenharia Florestal (1), Engenharia Civil (1), Engenharia de Pesca (5), Medicina Veterinária (12), Tecnologia de Alimentos (1), Tecnologia de Irrigação (12) e Zootecnia (4).

Os salários iniciais oferecidos são de R$ 1.925,35 para curso técnico e R$ 3.630,66 para nível superior.